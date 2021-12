Vánoční hity roku 2021. Elton John a Ed Sheeran přišli s písní Merry Christmas, domlouvali se na ní rok

Složit vánoční píseň tak, aby se dostala mezi hudební legendy, není nic jednoduchého. I letos se o to pokusila řada interpretů. Například Ed Sheeran poslal zvukovou zprávu Eltonu Johnovi s nápadem na novou píseň už minulý rok na Vánoce. Praha 15:21 23. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Největší hit letošních Vánoc - i tak o své aktuální sezonní písni mluví Elton John a Ed Sheeran, kteří spojili síly dohromady a vznikla tak skladba pojmenovaná jednoduše Merry Christmas. Písničku doplňuje video inspirované ikonickými scénami vánočních filmů, včetně v Británii klasického snímku Snowman.

„Už minulý rok jsem poslal Eltonovi během vánoc zvukovou zprávu s nějakým nápadem. Přišlo mi to vhodné, protože skládat píseň třeba v červenci - v létě - to není ono. Stejně mám kytaru stále po ruce - takže psát vánoční písně na vánoce je za mě v pořádku, ale prostě vyjdou až za rok,“ řekl Sheeran pro podcast New Music Daily.

Spolupráce neskončila jenom u hudby. Výtěžek ze skladby Merry Christmas poputuje na nejrůznější charitativní projekty.

Nová Mariah Carey

Na fanoušky nezapomněla ani zpěvačka Sia, která vydala reedici své desky z roku 2017.

Deset let od svého úspěšného alba si pak připomíná Michael Bublé a letos proto nazpíval další vánoční skladbu, tentokrát o vánočním svetru.

Z dalších zahraničních interpretů vydal novou sváteční desku například i Gary Barlow, tedy člen britského boybandu Take That.

A co by to byly za Vánoce bez Mariah Carey? Zpěvačka hitu All I Want For Christmas Is You letos nazpívala singl, který zazní i v dalším pokračování její sváteční show na streamovací službě Apple TV+.

Vánoční svátky můžete strávit i s českými hudebníky. Novinkou je například předělávka známé písně Václava Neckáře Andělé strážní. Tucet českých interpretů včetně Marie Rottrové, Marty Kubišové, Jiřího Macháčka, ale i Václava Neckáře písní podpoří organizaci Člověk v tísni.

„Samotné natáčení proběhlo v téměř jeden den, což bylo trochu hektické. Ale díky tomu, že šlo o setkání starých známých, tak to dopadlo velmi pěkně. A to je vidět i ve videoklipu, který vznikl při nahrávání ve studiu,“ popisuje pro Radiožurnál vznik písně Tereza Kurovská z Člověka v tísni.

K letošní vánoční náladě hudebně přispěli i Marek Ztracený s Hanou Zagorovou, Pokáč a nebo hudebník Pavel Calta.