Hudba je zženštilá, rock zmizel a mladí muži se vztekají už jen v hip hopu, lituje Bono

Hudba je dnes příliš dívčí, přesněji zženštilá. Aspoň to tvrdí frontman populární irské skupiny U2 Bono Vox, podle kterého současní mladí muži v hudbě nemají takřka nic, čím se mohou vybouřit. Bono to řekl v rozhovoru pro časopis Rolling Stone a odezva na sebe nenechala dlouho čekat. Praha 20:07 29. prosince 2017

Frontman U2 prohlásil, že zženštění hudby přineslo i pozitivní stránky, ale zároveň kvůli ní rozhněvaní mladí muži v současnosti najdou únik od starostí pouze v hip hopu. Podle Bona chybí pořádný rock and roll. Jeho syn Elijah proto prý věří, že rock and rollová revoluce už je za rohem, a zpěvák s ním souhlasí.

Co přesně Bono považuje za hudbu vhodnou pro rozbouřené dospívající chlapce? Zmínil třeba kapelu The Who.

Britská kapela v sobě má podle Bona vztek, který je srdcem každého dobrého rock and rollu. Zpěvák v rozhovoru zavzpomínal na své mládí - v 16 letech prý v sobě měl spoustu vzteku a ten musel někam odejít. Něco podobného Bono vidí třeba u zpěváka skupiny Pearl Jam Eddiho Veddera.

Pokud mladí muži dokážou svůj vztek nějak usměrnit, je už podle Bona úplně jedno, jestli to bude díky kytaře nebo bicím.

Naštvané ženy

Označení současné hudby jako holčičí a nedostatečné pro mladé muže vyvolalo bouřlivou odezvu. Snad nejčastěji se na Twitteru objevují komentáře ve smyslu, že řada skladeb U2 je všechno, jen ne plná vzteku, uživatelé často připomínají třeba hit Beautiful Day.

Lidé také poukazují na Bonovy pestrobarevné kostýmy, které rozhodně nevyjadřují hněv. Spousta lidí upozorňuje na to, že vztek je rozhodně dost dobře patrný i z ženské hudby.

Americká spisovatelka Danielle Hendersonová na Twitteru připomněla rozhořčení zpěvačky Donity Sparksové, která v roce 1992 hodila do publika použitý tampón, když na ni lidé vrhali bahno.

Podle Hendersonové tou dobou Bono nejspíš kupoval své další barevné módní brýle. Jedna Texasanka pak Bonovi doporučuje, aby si před podobnými slovy poslechl třeba poslední album Beyoncé.

Třeba podle webu Vox deska Lemonade vyjadřuje vztek černošských žen. Na Twitteru Bonovi připomínají třeba i hudbu Alanis Morrisette nebo Taylor Swift. Celou diskuzi pomyslně uzavírá komentář serveru AJ+: Bono, hudební průmysl přežije s tebou nebo bez tebe, tedy With or Without You.