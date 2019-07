Návštěva festivalu v ceně dovolené? Lidé utrácejí tisíce za vstupenky, jídlo, ubytování a parkování

Vstupenka i za tři tisíce, dalších několik tisíc za jídlo a pití a stovky korun za dopravu a stanování k tomu. Tak může vypadat útrata za návštěvu některého z velkých českých hudebních festivalů. Je to pro jejich návštěvníky moc? A omezují se v něčem? Radiožurnál se na to o víkendu ptal lidí na festivalu Rock for People v Hradci Králové, kam podle organizátorů přijelo 27 tisíc lidí.

Hradec králové 8:22 8. července 2019