Jak získat hvězdy na festival? U Green Day to bylo štěstí, někdy to ale trvá léta

Kapely dohrají, festival skončí, uklidí se areál a návštěvníci hned píšou na sociálních sítích pořadatelům, které světoznámé hudebníky by si přáli vidět příští rok. To je každoroční realita velkých českých festivalů, které právě na velké zahraniční hvězdy programově spoléhají. Řídit se prosbami fanoušků ale téměř nemůžou. Hradec Králové 11:19 8. srpna 2022

Rozpočet festivalu letos poprvé překročil 100 milionů. Celý areál je podle ředitele připravený na 35 tisíc fanoušků

Největšími hvězdami letošního ročníku Rock for People byly kapely Fall Out Boy, Green Day a Weezer. Kdyby ale tyto tři skupiny nebyly tou dobou na společném evropském turné, nebylo by pravděpodobně možné získat ani jednu z nich. Hlavními důvody jsou podle ředitele festivalu Michala Thomese vysoké produkční náklady a plné kapelní kalendáře.

„Lidi si občas myslí, že kapela sedne do autobusu, přijede, vyndá nástroje a zahraje. Ty přípravy a další navazující organizační povinnosti na sebe vážou takové množství práce, že přimět kapelu, aby přijela a zahrála jen jeden koncert, je takřka nemožné v dnešní době,” říká Thomes.

O plánovaném turné, se musí pořadatelé dozvědět ještě dřív, než ho kapely oficiálně oznámí. Což kromě dobrých kontaktů někdy vyžaduje i trochu štěstí, které svou roli hrálo třeba i v případě zmíněných headlinerů letošního Rock for People.

„My jsme měli kompletní sestavu Hella Mega Tour, přestože jsme nebyli její součástí. Protože toto turné domlouval jeden agent za všechny tři kapely a já jsem jednal s jednotlivými agenty těch tří kapel, jestli by nezahrály na Rock for People. Takže jsme se dostali třeba i na merch Hella Mega Tour, i když jsme tam formálně nepatřili a byl to vlastně omyl,” dodává se smíchem Thomes.

Vyjednávání v Londýně

Pořadatelé Colours of Ostrava si pro informace o plánech velkých kapel jezdí do zahraničí přímo k hudebním agenturám, které umělce zastupují. Jak říká mluvčí festivalu Jiří Sedlák

„Většinou v září odjíždí náš booking tým do Londýna, kde sídlí největší agentury, které zastupují největší kapely. Tam se dozvídají, které kapely jedou na turné. Nebo které naopak vydávají desku a na turné nejedou. A potom když klapne domluva a plány se podaří sladit, tak se Colours stávají součástí turné.”

Výraznou roli při společné domluvě můžou hrát také termíny jiných evropských festivalů. Například slavné britské Glastonbury se termínově částečně překrývá s pražským festivalem Metronome. Podle jeho ředitele Davida Gaydečky to z hlediska organizace může být výhodou i nevýhodou.

Spolupráce s konkurencí

„Nevýhoda to může být v tom případě, když se umělci chtějí na Glastonbury zdržet víc dní. Ale zároveň díky síle Glastobury je spousta kapel na cestě do Evropy a je šance, že najdeme ten společný termín,” uvedl Gaydečka.

Jiné akce ale už z atraktivity Glastonbury tolik těžit nemůžou - i když jsou třeba jen o dva nebo tři týdny později jako Colours of Ostrava.

„Já osobně třeba jezdím na festival Opener nebo do Roskilde v Dánsku. To jsou festivaly, které jsou nám termínově blíž a tam se dá dobře spolupracovat. Ale třeba čtrnáct dní a víc už je z hlediska festivalu poměrně dlouhá doba,” přiznává Jiří Sedlák.

To, že by umělci odmítali na českých festivalech vystoupit z jiných důvodů než časových, se podle organizátorů téměř nestává. Právě plný kalendář ale často spolupráci brání nebo ji posouvá. Například s multi instrumentalistou Beckem, který letos vystoupil na Metronome festivalu, začali pořadatelé jednat už v roce 2017.