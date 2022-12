Macklemore, Machine Gun Kelly nebo Aurora. Velké české festivaly před Vánoci lákají na zvučná jména

Tento týden oznámili pořadatelé velkých hudebních festivalů další výrazná jména, která příští rok lidé uvidí na českých pódiích. Organizátoři line up každý rok odtajňují postupně a fanoušky dlouho nechávají v napětí, jestli své idoly v programu najdou nebo ne. Letos před Vánocemi se rozhodli odměňovat své publikum ve velkém. Praha 10:34 11. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Stejně jako minulý rok patří největší písmo na plakátech Rock for People čtyřem headlinerům. Vedle kapel Slipknot a Muse, které pořadatelé představili už před několika měsíci, nově přibylo jméno rapera Machine Gun Kellyho a také populární britské kapely The 1975.

Ta měla v královéhradeckém festival parku vystoupit už během zrušeného ročníku v roce 2020. Díky posunutí koncertu si ale budou moct lidé poslechnout i písně z nové desky Being Funny In A Foreign Language, která vyšla letos.

Na jména nově oznámených headlinerů, zvláště pak na The 1975, reagovali někteří fanoušci lehce podrážděně. Nejčastější výtkou byla žánrová odlišnost od toho, co na festivalu očekávají. Pořadatelé si ale za svou volbou pevně stojí a zdůvodnění lidem napsali přímo do komentářů.

„Už několik posledních let se snažíme vozit těm nejlepším fans ta nejlepší možná jména celosvětové hudební scény nehledě na konkrétní žánr. Ty naopak rádi boříme a vyhledáváme interprety s žánrovými přesahy. Jakkoli plně rozumíme, že ne každým ohlášeným jménem se trefíme do chuti úplně všech fanoušků, věřte, že na festivalu bude vystupovat celkem zhruba 100 zahraničních jmen doplněných o desítky československých. Pokud vám teda nějaký interpret nesedne nebo nezaujme, nabídneme vám program na dalších několika hudebních, nebo i nehudebních stageích,“ oznámil festival.

Na známá jména se budou moct lidé přijet podívat třeba i do areálu Dolních Vítkovic. Colours of Ostrava navštíví například populární skupina One Republic, která stojí za písněmi jako Counting Stars nebo Apologize, a také raper Macklemore.

Ten sice už pár let nepatří k nejaktuálnějším interpretům, na staré hity jako Trift Shop nebo Can’t Hold Us ale fanoušci po celém světě nezapomínají.

Velká očekávání mají lidé navíc i od fóra Meltingpot, které bude tradičně součástí festivalu, a stejně jako v případě Rock for People se ani pořadatelský tým Colours nevyhnul kritice.

Ta směřovala hlavně k angažování mainstreamových umělců na úkor menších jmen, které lidé rádi na festivalu objevují. I zde si ale tvůrci programu stojí pevně za svým. „Máme přece řadu menších scén, kde už jsou teď skvělá a zajímavá jména,“ brání se na sociálních sítích.

Pozadu nezůstává ani pražský festival Metronome. Ten láká na osobitý elektronický rukopis německého tria Moderat a legendárních M83, melancholické kytarové melodie kapely White Lies a hlavně na až pohádkově jemný hlas norské zpěvačky Aurory.

Ta se do Prahy vrátí ani ne rok po svém sólovém vystoupení ve Foru Karlín, kde fanouškům představila své zatím poslední album The Gods We Can Touch.

Na své si ale přijdou i příznivci vážné hudby. Pražské jaro například příští rok zahájí orchestr velšské národní opery. Kompletní programy budou ale fanoušci znát až pár měsíců před začátkem akcí.