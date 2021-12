Hudebních festivalů bylo v roce 2020 kvůli pandemii koronaviru o polovinu méně než o rok dříve

Počet hudebních festivalů se v roce 2020 kvůli pandemii meziročně snížil na polovinu. Zatímco v roce 2019 se jich v České republice uskutečnilo 224, o rok později to bylo 114. Jedná se o nejmenší počet konaných hudebních festivalů za posledních 12 let. Vyplývá to ze zprávy o dopadech pandemie onemocnění covid-19 na hudební festivaly podle Statistické ročenky České republiky, kterou za rok 2020 zpracoval Český statistický úřad (ČSÚ).

Praha 10:03 29. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít