Nová opatření znemožňují další provoz. Přišly jsme o všechny rezervy, stěžují si hudební kluby

Ministerstvo nechápe, co jsou hudební kluby. Nová opatření nám znemožňují další provoz, zaznívá z podniků po celém Česku, které se nyní obávají krachu. Namítají, že zůstaly bez pomoci. Přežijí kluby do jara a daří se hudební scéně organizovat se v době krize? Na to v pořadu Akcent na Českém rozhlasu Vltava odpovídali Lukáš Stara z klubu Fléda, předseda Asociace hudebního průmyslu Robert Porkert a Roman Odjinud z kulturního prostoru Punctum. Jak mnozí majitelé a provozovatelé klubů upozorňují, vládní programy jsou pro ně nedostatečné, nevhodně formulované a byrokraticky nezvladatelné.

Majitelů hudebních klubů po celé republice se od 18. září týká nová povinnost omezit akce ve vnitřních prostorách na maximálně 500 lidí. Nadto nemohou prodávat ani lístky na stání. Jako první začali na kritickou situaci upozorňovat především brněnské kluby. Pokračující období nejistota a hrozba krachu se ale týká hudebních klubů po celém Česku.

Do středy 30. září mohou hudební kluby žádat až o polovinu náhrad za přesunuté nebo zrušené kulturní akce či o dotace kvůli povinnému uzavření klubů. Využít mohou programy COVID – Kultura a COVID – Nájemné, které řídí společně ministerstvo kultury a ministerstvo průmyslu a obchodu.

Jak ale mnozí majitelé a provozovatelé klubů upozorňují, programy jsou pro ně nedostatečné, nevhodně formulované a byrokraticky nezvladatelné.

Navíc jim vadí, že nejnovější opatření je po jarním výpadku příjmů staví bez jakékoli pomoci na existenční mez, a žádají od vlády okamžité jednání.

Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) chce na pomoc uvolnit peníze, které zbyly v programu COVID – Kultura. V něm bylo původně k dispozici 900 milionů. Zatím ale přišly žádosti jen na necelých 90 milionů a panují obavy, že se zbylé peníze nepodaří vyčerpat.

„Předpokládali jsme, že druhá vlna přijde. Osobně jsem si myslel, že přijde až po volbách v průběhu října. Rozhodně proti opatřením nejsme, naprosto je chápeme. Spíš nám vadí postavení před hotovou věc a nepřipravenost vlády poskytnout jakoukoli pomoc,“ říká Lukáš Stara, majitel Flédy, která patří k nejstarším a největším mimopražským klubům v Česku.

„Spadáme do sektoru, kdy jsme byli na jaře zavření jako první a mohli jsme otevřít jako poslední. Paradoxně jsme na Flédě udělali do září asi pět akcí. V našem případě jsme asi moc nezhoršili epidemiologickou situaci. Teď jsme opět zavření. A můj výhled je, že přijdeme o další sezonu, až do léta 2021.“

Celý pořad si můžete poslechnout v záznamu.