‚Reakce na bláznivou dobu.‘ Umělci vyjadřují názor na současnou společenskou situaci skrze hudební klipy

Nové klipy zástupců hudební popové scény reagují na současnou společenskou situaci. Například slovenská zpěvačka Katarzia bojuje za práva žen ve videoklipu Hoří i voda. David Koller vydal nový videoklip k singlu Planeta bez paměti s textem Jáchyma Topola o současné pandemické situaci. Na téma doby komunismu vzpomíná zpěvák a skladatel Honza Křížek ve své novince. Praha 17:16 28. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít David Koller v novém singlu Planeta bez paměti s textem Jáchyma Topola reflektuje současnou pandemickou situaci | Zdroj: Profimedia

Katarzia – Hoří i voda

Sexismus a další témata spojená s pozicí ženy ve společnosti zpracoval ve videoklipu Hoří i voda mezinárodní tým v čele se slovenskou hudebnicí Katarzií, režisérkou Jay Walker a kameramankou Annou Smoroňovou. Chce přinést nové impulsy do debaty o postavení ženy ve společnosti.

Videoklip se natáčel v domu Radost na pražském Žižkově, u Proboštských jezer a jezera Lhotka. Jedné z ženských rolí se zhostila jedna z představitelek dokumentárního filmu V síti Anežka Pithartová.

Tisíce lidí protestovaly ve Varšavě proti verdiktu soudu zakazující potraty. V ulicích zasahovala i policie Číst článek

Klip odkazuje k současným politickým tendencím na Slovensku, které směřují například ke zpřísnění pravidel interrupcí.

Téma rezonuje také v Polsku. „Toto video nemá říkat, že všichni muži jsou špatní, ani že by ženy měly vládnout světu. Témata, která odkrýváme, jsou dost komplikovaná a citlivá. Doufáme, že s pomocí vizuální symboliky oslovíme mužského i ženského diváka a že společnost podnítíme k výraznějšímu dialogu, aktivitě a pozitivní, dlouhodobé změně,“ uvedla Katarzia, která je autorkou hudby i textu.

David Koller – Planeta bez paměti

David Koller vydal nový videoklip k singlu Planeta bez paměti. Natáčel se v Brdských lesích. Hlavní role se na přání Kollera ujala Hanka Dvorská, profesionální česká kaskadérka.

„David měl v tom, co chce v klipu mít, jasno už od samého začátku. Hanka Dvorská a její útěk. Přes to nejel vlak. Pro mě to byla výzva a frustrace v jednom, protože motiv běhu - útěku je podle mě otřepaný a vytěžený. Ale mít Hanku Dvorskou, která je plná pozitivní energie, a chtít po ní zahrát drama nebo zoufalství, teda vlastně opak toho, co ztělesňuje, byla fakt radost,“ podotkl režisér Vítek Hradil.

Autorem textu písně je prozaik a básník Jáchym Topol. Hudbu složil Karel Štulo a nahrála ji kapela Kollerband. Topolův text reflektuje současnou pandemickou situaci, přestože v něm nepadají slova jako roušky nebo pandemie. „Já si v tom nacházím svůj svět. U každé dobré básně nebo textu si můžeš poselství vyložit podle svého a nechává tě to přemýšlet,“ řekl Koller.

David Koller k výročí listopadu: 30 let po revoluci nám vládnou estébáci, udavači, komunisti Číst článek

Honza Křížek – Devadesátky

V klipu Devadesátky se Honza Křížek vrací k atmosféře přicházející svobody, kdy se mohlo začít volně tvořit, otevřely se hranice a lidé mohli cestovat, studovat a podnikat.

„Bylo mi 20 a zažil jsem je na koncertech, kdy jsme hráli třeba před Rage Against The Machine, Led Zeppelin, nebo Faith No More. Bylo cítit, jak jsou lidi hladoví po muzice a po všem, co s nabytou volností přicházelo. Devadesátky považuji za jedinečné období, které se v mém životě už asi nikdy nezopakuje,“ řekl Křížek.

Ve videoklipu ke zpěvákově novince se objeví mnoho známých osobností. Kvůli současné epidemiologické situaci, byl ale štáb nucen změnit původní plán natočit videoklip jako mejdan v klubu Rock Café. Nakonec každý natočil svoji domácí verzi. Režisérem klipu je Mejla Basel.