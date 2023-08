Původně jsme kapela všech zapadákovů v republice, tvrdí zpěvák Petr Fiala o skupině Mňága a Žďorp

„Na koncerty jezdíme všichni společně a je to dobře. I když není špatné orazit si od svých velice dobrých kamarádů,“ směje se a dodává: „Kapela by měla držet pohromadě.“ Na co si vzpomene, když slyší jména jako Petr Muk či Meky Žbirka? Má muziku za odměnu? Co obsahuje jeho kniha Každý den odvahu? Jak vybírá písničky na LP? Petr Fiala odpovídá v pořadu Blízká setkání.

