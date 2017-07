Hvězda Colours LP: Skládání mi dovoluje trochu se oprostit od sebe sama

Americká zpěvačka LP na Colours of Ostrava přijela a okamžitě všechny okouzlila - návštěvníky veřejné debaty, novináře i později své fanoušky pod pódiem. Kamkoliv přišla, byla milá, usměvavá, zábavná a velmi otevřená. V rozhovoru pro Radiožurnál prozradila, že vždycky chtěla napsat pořádný love song nebo že skladbu Night Like This měla původně zpívat Shakira. Ostrava 18:53 21. července 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americká zpěvačka LP alias Laura Pergolizzi na Colours of Ostrava | Foto: Jaroslav Ožana | Zdroj: ČTK

„Mezi skladateli se říká, že jste jen jednu písničku od úspěchu nebo čehokoli jiného. Od toho být úspěšný skladatel nebo úspěšný intepret. Vždycky jsem věděla, že to tak je. I proto jsou pro mě písničky takovou měnou muziky,“ vysvětlila LP na veřejné debatě před vystoupením.

Přítomným v sále na sebe prozradila téměř všechno - od dětství až po skládání písní. Ani taková míra odhalení jí ale nevadí, jak ostatně řekla v pozdějším rozhovoru s novináři.

„Protože si pamatuji, že když jsem začínala, dala bych všechno za to, abych si mohla s někým promluvit o tom, jaké to vůbec je dělat muziku jako živobytí a být v tom úspěšný. Takže jsem ráda, že to teď naopak já můžu udělat pro někoho jiného a pomoct mu odbourat mýty a pochybnosti, které lidi často mají,“ vysvětlila LP.

V březnu dvakrát vyprodala pražský klub Roxy, tentokrát ale měla vystoupit před zhruba 40 000 diváky. To ji ovšem nijak neznervózňovalo.

„Odehrála jsem dva koncerty v Izraeli. Jeden byl zhruba 1000 lidí a museli jsme pak přidat další koncertní termín. Den předtím jsem ale hrála na festivalu asi pro 40 tisíc lidí. Někdy je to lepší, někdy horší, ale už jsem si na to zvykla. Když ale budu muset, zazpívám klidně pro pět lidí v nějakém malém sále. Takových koncertů jsem už odehrála rozhodně víc než takových jako tady na Colours, takže jsem v klidu,“ řekla LP smířlivě.

Písnička musí zaujmout melodií i textem

Dobrý song je podle ní ten, který chcete slyšet znovu, hned jak dohraje. Když si řeknete: Wow, to si musím okamžitě pustit ještě jednou.

„Přirovnala bych to k tomu, když vejde krásná žena do místnosti. Řeknete si, jak je krásná - to je melodie písničky. A pak se dáte do řeči a zjistíte, že toho skrývá mnohem víc, že je zajímavá a inteligentní a zábavná - to je text písničky. A stejně jako žena by měla mít oboje, tak i písnička musí zaujmout obojím, abyste si ji pouštěli pořád dokola. Abyste s ní chtěli být pořád,“ řekla LP Radiožurnálu.

Ostravský industriální areál je podle ní nádherný. „Více, co mi to připomíná? Brooklyn a trochu Los Angeles. Čím víc cestuju, tím víc si všímám takových podobností i rozdílů. Myslím, že jsme všichni velmi propojení, i když jsme každý jiný. A to mám ráda, ráda oslavuji lidskou rozdílnost,“ zdůraznila LP.

Americká hitmakerka napsala skladby pro spoustu známých interpretů. Obrovskou radost měla z toho, když její písničku hrál Joe Walsh z Eagles. „Přišlo mi to zábavné. Tu písničku jsem napsala s Timem Armstrongem z punkové kapely Rancid. Takže jsem napsala skladbu s punk-rockerem a hrál ji člověk z uznávané folk-rockové kapely. Znovu mi to ukázalo, že skládání a muzika obecně vás zavedou na spoustu míst. A právě to mě na skládání baví. Dovoluje mi to trochu se oprostit od sebe sama,“ řekla LP s tím, že se někdy cítí trochu zaseknutá ve vlastních myšlenkách a pocitech.

„Takže je pěkné se někdy zaměřit na někoho jiného. I to, jak třeba Rihanna zpívá moji skladbu, mi rozšířilo obzory, ukázalo, co všechno je se skladbou možné udělat. Jak to vypadá, když moji písničku zpívá Rihanna a ne já. Na poslední desce jsem třeba měla skladbu Night like this, kterou původně měla zpívat Shakira, už to bylo i domluvené. Kdo ví, co by se s tou písničkou vlastně stalo. Ale moje vydavatelství na poslední chvíli rozhodlo, že bych tu písničku měla zpívat já. A mně se líbí, jak jsem tu písničku podala, ale kdyby ji zpívala Shakira, bylo by to asi víc sexy.“

Vždycky jsem chtěla napsat pořádný love song

Při psaní písniček ji inspiruje smutek, ale i chvíle, kdy je šťastná. „Vždycky jsem chtěla napsat pořádný love song. Vezměte si třeba Billyho Joela. Moc ráda bych napsala skladbu jako je She's always a woman. Ale myslím, že i smutek i radost jsou dobrými zdroji inspirace. A já chci prozkoumat celou škálu mých emocí. Vím, že nebudu jen šťastná celý život, ani jen smutná. Je pravda, že když jsme šťastní, tak si říkáme: Nikdy už nebudu smutný. A naopak, když jsme smutní, tak doufáme, že zase budeme šťastní,“ říká LP.

Americká zpěvačka cítí, že fanoušci od ní teď čekají další a další dobré chytlavé písničky. „A to jim klidně můžu slíbit, vždycky budu vydávat svoje skladby. Jednou z mých velkých inspirací jsou muzikanti, kteří v poslední době zemřeli, třeba David Bowie nebo Leonard Cohen. Ty dvě nahrávky, které vydali těsně před smrtí, to je obrovská inspirace. I já chci psát písničky až do smrti. S tím můžou fanoušci počítat. Neumím ale říct, jestli to budou hity,“ dodala LP.

Vystoupení LP na Colours of Ostrava dokázalo, že zpěvačka je v Česku oblíbená. Po Imagine Dragons se zařadila k divácky nejoceňovanějším koncertům celého festivalu.