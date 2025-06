Hvězda současné popové scény Billie Eilish vyprodala O2 arenu. Fanoušci na její koncert čekali i 30 hodin

Své celosvětové turné dokázala vyprodat už ve svých 17 letech a v úspěšné kariéře pokračuje dál. Dnes třiadvacetiletá zpěvačka Billie Eilish v neděli večer vystoupila v pražské O2 areně a někteří fanoušci na koncert čekali před halou i 30 hodin. Praha 8:42 2. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Vzal jsem si izotermickou plachtu, dvě mikiny a taky hodně jídla,“ popisoval fanoušek Honza, který před pražskou O2 arénou dokonce přespal. Podobně odhodlaná byla i Ema, která s dekou a mikinou nocovala před halou také. „Jsem tady proto, že ji miluju z celého srdce a udělám pro ni cokoliv,“ říká.

Od první sekundy koncertu bylo jasné, že do Prahy dorazila jedna z největších hvězd současné popové scény. O2 arénou se nesly nejen hity jako Bad Guy, Happier Than Ever nebo aktuální Lunch, ale také neuvěřitelný jásot fanoušků, kteří často přeřvávali samotnou zpěvačku.

Billie Eilish na koncertě v O2 aréně | Foto: Henry Hwu

Billie Eilish během večera běhala po obrovském pódiu uprostřed haly, aby každému dopřála alespoň krátký okamžik zblízka. Show působila promyšleně, ale přesto přirozeně – typický rukopis této americké zpěvačky, která i přes obří popularitu zůstává věrná své svébytné estetice a syrovým emocím.

Do Prahy se Billie Eilish vrátila po šesti letech. Tehdy, v roce 2019, vystupovala v O2 aréně jako sedmnáctiletá slečna s copánky, bez velkého katalogu písní, zato s obrovskou energií. Letos byl ale pokrok znát – nejen ve vizuálu a scénografii, ale hlavně v jejím hlasovém projevu, jistotě a výběru skladeb.

Americká zpěvačka Billie Eilish během koncertu v O2 aréně | Foto: Henry Hwu

Zazněly jak starší písně, tak novinky z alba Hit Me Hard and Soft. Nechyběl ani citlivě zazpívaný singl What Was I Made For? z filmu Barbie, za který získala dvě ceny Grammy.

Koncert potvrdil, že Billie Eilish už dávno není „pouze“ fenoménem dospívajících. Je z ní plnohodnotná umělkyně, která dokáže vyprodat arény po celém světě a zároveň si udržet intimitu, kterou si fanoušci tolik cení. A ti pražští jí to dali hlasitě najevo.