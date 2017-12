Hvězdami Metronome festivalu budou The Chemical Brothers, přivezou psychedelické projekce i laserovou show

Britské duo The Chemical Brothers je další ohlášenou hvězdou třetího ročníku Metronome Festivalu, který se uskuteční na pražském Výstavišti od 22. až 23. června 2018. Do Prahy se formace vrací po 11 letech, poprvé a zatím naposledy zde hráli v srpnu 2007. Praha 15:30 14. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Chemical Brothers při koncertu v Portugalsku | Foto: Feliciano Guimarães | Zdroj: Flickr.com (CC BY-NC-ND 2.0)

Britské duo The Chemical Brothers se proslavilo deskou Exit Planet Dust, vydanou v roce 1995. Od té doby patří k průkopníkům elektronické hudby a především žánru big beat.

Dýdžejské duo pravidelně vystupuje jako jedna z hlavních hvězd největších světových festivalů včetně Glastonbury nebo Coachella.

„Já osobně jsem je viděla v roce 2015 na festivalu Glastonbury a byl to jeden z nejsilnějších zážitků vůbec. A proto jsem ráda, že můžeme tento zážitek zprostředkovat i návštěvníkům festivalu Metronome,“ popsala Radiožurnálu hlavní dramaturgyně festivalu Barbora Šubrtová.

Svá živá vystoupení The Chemical Brothers doplňují o psychedelické projekce, stroboskopii (optický klam založený na přerušovaném osvětlení, pozn. red.) a laserovou show.

„The Chemical Brothers budou zakončovat program na hlavní scéně, takže se diváci a všichni fanoušci elektronické hudby mohou těšit na výjimečnou vizuální show, kterou na Metronome festivalu ještě opravdu nezažili a kterou jsou koncerty této dvojice pověstné,“ doplňuje Šubrtová.

