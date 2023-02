Odkládají přezdívku čeští Arctic Monkeys. Kapela I Love You Honey Bunny chystá na duben nové album

Po téměř pětiletém čekání se fanoušci kapely I Love You Honey Bunny dočkají rozšíření koncertního repertoáru. Jedna z nejvýraznějších tváří české indie-rockové scény oznámila, že 27. dubna pokřtí v pražském klubu Roxy svou druhou studiovou desku We Just Had a Wonderful Time, která vyjde o pár dní dříve. Současně pražská čtveřice představila první singl s názvem Lose Control, se kterým zřejmě definitivně odkládá přívlastek českých Arctic Monkeys. Praha 16:27 7. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

K britským indie-rockovým ikonám je přirovnávali už od prvních nahrávek – a rozhodně ne náhodou. Hlasové zabarvení frontmana Sebastiana Jacquese připomínalo Alexe Turnera na první poslech a práce s rytmikou nebo střídání ostrých kytarových riffů s jemnými reverby obalenými melodiemi jako kdyby vypadlo z desky Favourite Worst Nightmare.

Alex Turner z Arctic Monkeys: Snaha napsat hlučnou rockovou písničku vyšla tentokrát naprázdno Číst článek

Funkčním příkladem je například srovnání písní Friends Don’t Lie a Brianstorm. A ačkoliv se kapela od začátku k tomuto označení stavěla s odstupem, příměr k Arctic Monkeys mohl být pro její popularitu jedním z klíčových faktorů.

Mezi lety 2014 a 2017, kdy zejména mezi mladými lidmi ještě silně doznívalo album AM, se I Love You Honey Bunny objevovali jako headlineři v podstatě na každé studentské akci. Jako jednu z mála kapel této generace jsme je mohli pravidelně vídat i na plakátech velkých českých festivalů jako Colours of Ostrava nebo Rock for People, ale také na zahraničních pódiích.

Za sebou mají slavný festival Sziget, v Maďarsku ještě odehráli pár koncertů s kapelou Ivan & The Parazol, do Německa se pravidelně vrací za skupinou Leoniden, dále několikrát vystoupili například ve Švédsku nebo Polsku a díky hudební soutěži Planetrox odjeli i velké turné v Kanadě s příznačným názvem Maple Syrup Tour.

V roce 2018 vyšla dlouho očekávaná deska Cosmic Background Radiation, na které už I Love You Honey Bunny jasně ukazovali, že si hledají vlastní zvukovou i skladatelskou identitu, přestože tam rukopis z kapelních začátků byl stále citelný.

Posun lze dobře pozorovat na dvou různých verzích písně Try to Tell Her Lies. Z rovné skladby stojící na kytarách, kterou uvedli na jednom z koncertů v Maďarsku, udělali společně s producentem Dušanem Neuwerthem píseň zcela odlišného charakteru.

Singl Lose Control, který po čtyřletém čekání uvádí druhou studiovou desku, hudební transformaci dotahuje do konce. Ve spolupráci s producenty Koenem van de Wardtem (Klangstof) a Stevenem Grahamem Ansellem (Blood Red Shoes) se kapela představuje v úplně novém a hlavně neotřelém kabátě.

Stávající fanoušky ale od poslechu a zachování přízně neodradí. Cit pro chytlavé melodie totiž skupina neztratila, jen ho tentokrát zabalila do basových syntezátorů.

Bludný kruh v soudní síni

Ocenit by se měla i textová složka Lose Control, která se snaží destigmatizovat téma duševních onemocnění. Popisuje to i frontman Sebastian Jacques: „Jak název napovídá, Lose Control je o nutkavém pocitu ztráty kontroly nad děním ve vlastním životě. V textu nemáme na mysli, že by člověk chtěl svůj život úplně vzdát, spíš že se cítí zahlcený. Nestíhá sledovat, co se kolem něj děje, všechno se kupí na sebe a nastává nekonečný bludný kruh.“

Sdělení písně ještě výrazně akcentuje symbolická skutečnost, že se studio, kde skladba vznikla, nachází v prostorách bývalé soudní síně.

Náročným a citlivým tématům se ale I Love You Honey Bunny ve svých textech nebránili už v minulosti. Skladba Welcome, která zahajuje album Cosmic Background Radiation, například zachycuje pohled mladého člověka na migrační problematiku.

Píseň Yellow and Blue, která byla jedním z prvních singlů, zase byla ve své době téměř jediným českým trackem, co přímo reagoval na anexi Krymu v roce 2014. Jak bolavě se text skladby naplnil, si sama kapela uvědomila mimo jiné během loňského koncertu pro Ukrajinu.