Účastnili se Eurovize a vystupovali s legendárními zpěváky. Italská skupina Il Volo vystoupí v Praze

„Jsme Piero Barone, Ignazio Boschetta a Gianluca Ginoble. Jako Il Volo jsme naši kariéru začali před 14 lety. To nám bylo 15 let. Jsme tři, máme tři různé hlasy a každý z nás má také svůj vlastní styl. Od italské kultury, až po tu americkou. Nezpíváme jen v italštině, ale i ve španělštině,“ vysvětluje Piero Barone člen skupiny.

Na jakých interpretech jste vyrůstali? Jaké máte idoly?

Piero Barone: Snažíme se naši hudbu šířit do celého světa a jít tak po stopách našich velkých idolů. Mezi ně určitě patří Andrea Bocelli, The Three Tenors, Michael Bublé nebo také, pro vás možná překvapivý, Elvis Presley.

Od všech těchto umělců jsme se inspirovali, vypůjčili jsme si jejich hudební standardy a přenesli jsme je do našeho repertoáru, o který velmi pečujeme. Kombinujeme výrazné vokály s operním popovým stylem.

Hudební začátky

Jaké bylo vaše první „koketování“ s hudbou?

Gianluca Ginoble: Naše první setkání s hubou bylo, když jsme byli velmi mladí. Už můj děda mi ukazoval krásy italské kultury, italské písně.

V roce 2010, ještě pod názvem The Tryo jsme například zpívali v charitativní písni We Are the World na pomoc zemětřesením postiženému Haiti.

Zejména nás pak spojilo vstoupení na festivalu Sanremo v roce 2015, kde jsme společně zazpívali naši hlavní píseň Grande Amore.

A pak už jsme se zaměřili na Eurovizi. Byla to opravdu čest reprezentovat naši zemi na tak velké soutěži.

A právě u Eurovize bych se na chvíli zastavil. Co si o této soutěži myslíte?

Ignazio Boschetta: Je to jedinečná soutěž. Je krásné reprezentovat národ něčím tak krásným, jako je píseň. A i když jde o soutěž, tak to všechny zúčastněné země vlastně spojí.

A obzvlášť je to vidět při hlasování, protože ze své země nemůžete hlasovat pro svého interpreta. Velmi se mi líbí celá idea Eurovize.

Je podle vás Eurovize pouze a jenom o hudbě, nebo je potřeba k vystoupení přidat i nějakou show?

Piero Barone: Ano, samozřejmě. V první řadě jde především o hudbu a píseň, se kterou jdete bojovat.

Ale je to také o nějakém poselství, které můžete vyjádřit do celého světa. Máte možnost jít na tři minuty na pódium a hudbou vyjádřit to, co cítíte.

Jsem rád, že jsme se tam mohli setkat s hudebníky naší věkové generace a v zákulisí si popovídat, předat si myšlenky a nápady. I o tom je Eurovize. Je to velmi inspirativní prostředí. A to trvá vždy jenom necelý týden.

Gianluca Ginoble: Je to opravdu významná hudební soutěž, která nám otevřela další možnosti v naší kariéře. A také jsme díky ní získali nové fanoušky.

Vystoupení s legendami

Máte za sebou řadu vystoupení s legendárními zpěváky. Mezi ně určitě patří zpěvačka Barbra Streisand, se kterou jste v roce 2012 zpívali v Las Vegas. Jak na tohle vystoupení vzpomínáte?

Gianluca Ginoble: To nám bylo asi 15 let, byli jsme opravdu mladí. Byla to jedna z našich prvních zkušeností s mezinárodními vystoupeními. A teď si představte, že sdílíte pódium s tak úžasnou legendou.

To najednou obrazně vyrostete nejen jako člověk, ale také jako umělec. Je to skoro až absurdní, jak rychle jsme vyrostli. Ale ještě nejsme u konce. Chceme na sobě stále pracovat.

Teď je před vámi první vystoupení v Česku. Mimochodem co víte o Česku?

Ignazio Boschetta: Moc toho o Česku nevím. Tedy, vím jen to, co mě naučili ve škole. Ale jsem moc rád, že tam jedeme pouze s tím základem.

Budeme mít možnost Česko a potažmo Prahu poznat. Naše koncerty nás vždy vezmou na opravdu krásná místa. Velmi si vážím toho, že se nám v životě něco takového poštěstilo.

Gianluca Ginoble: Víte, je to opravdu velká čest. Ne každý může žít takové životy, jaké máme my. Ne každý můžete tak cestovat a poznávat nové kultury. A proto se tohle snažíme na koncertech předat. Není to jednoduché, ale děláme pro to všechno.

Příprava na tak velké koncerty jistě zabere mnoho času. Co dalšího ale plánujete, kromě vystupování?

Piero Barone: Teď pracujeme na nové hudbě. Ale musíme stále také udržovat naše předchozí písně a chránit si je jako své zlato.

Jako skupina se snažíme nikdy neztratit svoji osobnost. Musíme si ale uvědomit, že doba se mění velmi rychle a s ní i hudba. Rádi bychom dál zpívali pro lidi našeho věku a to je i náš cíl.