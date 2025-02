Indická policie zastavila pouliční koncert Eda Sheerana. Popová superstar měla zpívat bez povolení

Chtěl potěšit svoje fanoušky a zahrát jim zadarmo jen tak na ulici – na bedlivou indickou policii si ale nepřišel. Možná příliš aktivní strážník předčasně ukončil pouliční koncert, který v městě Bengalúr uspořádal britský zpěvák Ed Sheeran. Je další z řady hvězd světové populární hudby, která se vydala dobýt indický trh. Bengalúr 17:17 10. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Verze obou stran se v tuto chvíli rozcházejí. Ed Sheeran tvrdí, že měl příslušné povolení, a říkal to i ve chvíli, kdy policista odpojil jeho mikrofon.

Hudební kalendář 2025: Novou desku chystá Lady Gaga i Lucie. Pestrý program přinesou české festivaly Číst článek

Na videu pořízeném při incidentu, ze kterého se ihned stal virální hit, je slyšet část písně Shape of You a následný nespokojený pískot fanoušků. Pod klipem lze najít komentáře od Indů, kteří to označují za ostudu, nebo kritizují policii, že zatrhne každou zábavu.

Jiní hájí zasahujícího policistu s tím, že pravidla platí pro každého – jak pro místního hudebníka, tak světovou hvězdu. Je pravděpodobné, že policista nevěděl, o koho jde, a jen dělal to co vždy. Bengalúrská policie tvrdí, že Sheeran sice o povolení požádal, ale nedostal ho.

Zpěvákovi by neměly hrozit žádné vážnější následky. Sheeran odehrál dva koncerty v Bengalúru a pokračuje ve své indické tour, která má celkem šest zastávek.

Indické fanoušky se Sheeran snaží oslovit více způsoby. Nebyl to jen nevydařený pouliční koncert, ale na pódiu zpíval s místní zpěvačkou Shilpou Rao, se kterou zpíval telugsky, tedy tamním jihoindickým jazykem. Telugština je drávidský jazyk zcela odlišný od indoevropských.

Na Colours of Ostrava dorazí se speciálním setem Jung Jaeil, autor hudby k Parazitovi a Hře na oliheň Číst článek

Sheeran také na sociálních sítích zveřejňuje videa, jak se učí hrát na sitár. To poukazuje na trend, že se z Indie stává stále zajímavější trh kvůli tomu, jak tamní populace bohatne a roste. Jen v lednu v Indii hráli Coldplay, Linkin Park, Shawn Mendes, v prosinci pak Dua Lipa. Samotný Sheeran navíc v zemi není poprvé a z Indie míří do Číny, pak do států Zálivu a teprve nakonec do Evropy.