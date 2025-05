Irglová a Hansard znovu spolu na pódiu. Forward není jen čistá nostalgie, říká Irglová o nové desce

Vydávají spolu novou desku Forward, jejich formace The Swell Season absolvuje turné po Evropě. Markéta Irglová a Glen Hansard opět hrají spolu. „Tření dělá jiskry, které tvorbě dávají jiný tón,“ pochvaluje si spolupráci na nové desce Irglová, která byla hostem Radiožurnálu. „Prostředí, kde album vzniklo, bylo velice rodinné. Moje rodiny, Glenova rodina, a ještě k tomu kapela.“ Host Radiožurnálu Praha 22:17 26. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Markéta Irglová (Archivní foto) | Foto: Anna Pospíšilová | Zdroj: Český rozhlas

V polovině června vám s Glenem vychází nové album Forward. Kolik z něj uslyší návštěvníci pražského a brněnského koncertu?

Písniček na desce je osm. A většinou se nám podařilo během jednoho koncertu zahrát tak šest, sedm, někdy jednu vynecháme. Ale v průběhu turné uslyší diváci všechny.

Díky společným koncertům jsme se dostali i k nové tvorbě, popisuje vznik nové desky s Glenem Hansardem Markéta Irglová. Poslechněte si celý rozhovor

Jak návštěvníci reagují na nové skladby?

Velice pozitivně, tři singly z desku už jsou venku, takže ty znají trošku více, ty ostatní možná neslyšeli, protože asi neměli kde. Ale reagují na ně pěkně, protože jsou vestlané mezi starší skladby, není to tak, že bychom na ně vrhli všechny nové skladby najednou.

Kolik významů má pro vás název chystaného alba Vpřed (Forward)?

Pro mě to má význam, že nějakým způsobem je to návrat s Glenem. Ale není to tak, že bychom se vraceli zpátky, hráli jenom starší písničky, není to jen čistá nostalgie, pro mě bylo důležité, aby to bylo živé tím, že je to i nová tvorba, kde se promítá tam, kde jsme v životě my dva, teď a tady.

A jak byste to pojmenovala, kde jste?

Kde jsme? Asi tím, že máme rodiny, stálé partnery a děti, a je to trošku jiné místo, než jsem se ocitali v minulosti.

Jak došlo k obnovení spolupráce s Glenem?

To přišlo z Glenovy strany, nevím, co ho k tomu vedlo, popravdě. Slyšela jsem, že v pár rozhovorech zmínil, že jsem mu chyběla, že seděl v kavárně v Los Angeles, kousek od místa, kde jsme bydleli ten měsíc před Oscary.

A že si na mě vzpomenul, přemýšlel, co dál v blízké budoucnosti, a napadlo ho, co udělat pár koncertů. Tak mi zavolal, řekla jsem, že jsem pro, a pak jsme to šli organizovat. A ty koncerty pak daly iniciativu k nové tvorbě.

Stejné a jiné zároveň

Název hudební formace odkazuje k románu Josefa Škvoreckého Prima sezóna. Na kterou z vašich společných sezón vzpomínáte nejraději?

To jsou stoprocentně koncerty v Česku, je to ta předoscarová doba, léta, kdy jsme si projeli Telč, Náměšť, Milevsko, Špalíček ve Valmezu, to byly zlaté časy. Po nich následovaly Oscary a vše, co se stalo. Pak už to bylo komplikovanější, ale začátky byly nejsladší.

Máte za sebou část společného turné, nakolik se dá vstoupit znovu do téže řeky?

Nedá, asi je to přísloví správné. Je to stejné, a je to jiné. Možná to je největší změna na mé straně, protože tehdy jsem byla mladá, neměla jsem moc životních ani hudebních zkušeností, a možná jsem se tak trošku vezla po Glenově cestě.

Neměla jsem jasno, co chci a kam mířím. A proto jsem byla dezorientovaná ve chvíli, kdy spolupráce skončila a vůbec jsme nevěděla, co dál. Trošku mi trvalo na to přijít, potýkala jsem se s tím nějakou dobu.

A v dnešní době jsem na jiném místě, i když Glen ke mně přistupoval jako k rovnocennému partnerovi vždycky, i když jsem jím určitě asi na začátku nebyla, tak dneska se jím i cítím. A to je výhoda, že vím, s čím do spolupráce jdu, co přináším. Je to pro mě lepší pozice.

Sourozenecká láska

Jak časté jsou střety dvou vyhraněných osobností?

Často se rozcházíme v názorech na všechno možné, ale je to tak, jak to bývá v životě. Tím, že jsme jiní, tak nám to funguje. Důležité je umět komunikovat, dělat kompromisy, protože ke střetům bude docházet vždycky. Možná ten, komu na výsledku více záleží, vyhrává, někdy ustoupím já, někdy Glen.

Mám ho strašně ráda, ale taky mi strašně leze na nervy. A myslím, že to má stejně. Ale v tuto chvíli už je to taková sourozenecká láska, ať se stane cokoliv, tak vždycky člověk odpustí a jde se dál. Frustrace a naštvání, ke kterému může dojít, se rychle rozpouští.

Dá se nové album označit za rodinné? Ptám se proto, že v jedné písni zpívá celá vaše rodina?

Ano, určitě dá, protože prostředí, kde album vzniklo, bylo velice rodinné.

Moje rodiny, Glenova rodina, a ještě k tomu kapela, což je další rodina, že jsme se vrátili ke spolupráci s muzikanty, kteří s námi hráli na první desce a se kterými jsme jezdili na turné. Takže to bylo velice rodinné.

Co všechno skladatelka Irglová plánuje do budoucna? Poslechněte si celý rozhovor na začátku článku.