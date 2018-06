Iron Maiden po dvou letech vystoupili v Česku, přivezli i letoun Spitfire

Britská heavymetalová skupina Iron Maiden ve středu při vystoupení na letňanském letišti v Praze nabídla svým fanouškům staré hity i scénu obsahující řadu rekvizit. Kapela zahrála především skladby z alb Piece of Mind, The Number of the Beast a Powerslave. Jako předkapely se představily The Raven Age a Killswitch Engage. Koncert podle pořadatelů navštívilo přibližně 30 000 lidí. Několik stovek fanoušků pak sledovalo vystoupení za plotem areálu. Praha 23:01 20. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Koncert kapely Iron Maiden (archivní foto). | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Show Iron Maiden tradičně ohlásila reprodukovaná píseň Doctor Doctor britské skupiny UFO a projev britského premiéra Winstona Churchilla z počátku druhé světové války. Úvodní píseň Aces High pak Bruce Dickinson odzpíval v letecké kukle, zatímco se nad kapelou vznášel zavěšený stíhací letoun spitfire.

„Jedná se o skutečný letoun z roku 1943,“ uvedl zpěvák Dickinson, majitel leteckého průkazu, a připomněl, že na stejném stroji bojovali proti nacistům v Británii také čeští piloti.

Koncert z evropského turné s názvem Legacy Of The Beast World Tour přinesl nejen říznou muziku, ale také podívanou na řadu rekvizit. Například při skladbě The Clansman se na jevišti objevil historický meč, se kterým pak Dickinson v následujícím The Trooper bojoval s maskotem kapely zombiem Eddiem oblečeným do staré vojenské uniformy. Při For the Greater Good of God se pódium proměnilo v kostel s vitrážemi a hit The Wicker Man odzpíval Dickinson v úboru jakéhosi temného kněze.

Své věrné fanoušky skupina pojmenovaná Železná panna podle středověkého mučicího nástroje dále potěšila hity jako Fear of the Dark nebo The Number of the Beast. V přídavku pak mimo jiné zazněla jedna z jejich nejoblíbenějších skladeb Run to the Hills, kterou si s kapelou zazpívaly tisíce fanoušků.

Legendární kapela založená už v roce 1977 ani tentokrát nepřipravila své příznivce o tradiční tečku v podobě písně Always Look on the Bright Side of Life z filmu Život Briana britské komediální skupiny Monty Python.

Do České republiky se Iron Maiden vrátili po dvou letech po úspěšném celosvětovém turné v letech 2016 až 2017 na podporu svého alba The Book of Souls. Koncept nového turné byl inspirován mobilní hrou Iron Maiden a stejnojmennou komiksovou knihou.

Iron Maiden jsou považováni za jednu z nejvlivnějších metalových kapel. Prodali téměř 90 milionů alb a odehráli více než 2000 vystoupení v 58 zemích po celém světě. Doposud vydali 16 studiových desek.