Jagger ukázal světu dva nové singly. Jsou o úzkosti z dění ve světě

Mick Jagger, frontman legendární britské kapely The Rolling Stones, vydal dva nové singly. Vyjadřuje v nich rozčarování z dění kolem něj a své zklamání ze současné politiky. Skladby 'Gotta a Get a Grip' (Musíš se vzpamatovat) a 'England Lost' (Prohra Anglie) považuje za audiovizuální projekt. Anglie 13:35 28. července 2017

Jagger uvedl, že text napsal jako odpověď na úzkost z měnící se politické situace, která je nepředvídatelná. „Máme očividně spoustu problémů. Jsem tedy politický optimista? Ne.“

Písní England Lost podle magazínu RollingStone připomíná Jagger zmatení po prohraném fotbalovém utkání, které je analogií k nynější složité době. „Je to o nepochopitelnosti toho, kde jste, o pocitu nebezpečí. Takto jsem se cítil, když jsem to psal,“ vysvětlil hudebník.

Temný nádech má i druhá píseň, která se zmiňuje o problémech s přistěhovalci, o krizích, o teroristickém hnutí Islámský stát, o lžích a skandálech.

„Sdělením by mělo být, že nehledě na všechny tyhle věci, které se dějí, musíte žít vlastní život, být sami sebou a pokusit se vytvořit svůj osud,“ uvedl.

Obě písně začal Jagger psát v dubnu s tím, že je zveřejní ihned po dokončení, neboť vyčkávat na celé album by nemělo smysl. „Nechtěl jsem čekat do příštího roku, kdy by tyhle dvě nahrávky mohly ztratit jakýkoli význam,“ dodal.