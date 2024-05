Jako koncert německé kapely Rammstein, popisovali někteří návštěvníci úvodní den Pražského jara

Nejstarší český festival vážné hudby Pražské jaro v neděli večer zahájil zřejmě nejslavnější orchestr světa. Berlínská filharmonie spolu se svým šéfdirigentem Kyrillem Petrenkem zahráli skladbu Má vlast Bedřicha Smetany. Naposledy tam orchestr vystupoval před deseti lety. Ředitel Pražského jara Pavel Trojan o něj usiloval několik let. Praha 13:02 13. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Cyklus Má vlast zahrál zřejmě nejslavnější orchestr světa, Berlínská filharmonie (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

„Tak tohle jsem fakt nečekal.“ I taková slova bylo slyšet ve Smetanově síni krátce potom, co utichl několika minutový potlesk. Plný sál stál a mnozí posluchači volali bravo.

„Upřímně mě překvapilo, jak precizně to Berlínští filharmonisté zahráli. Musím říct, že Kyrill Petrenko mě velmi překvapil ve svém stylu dirigování, protože ve chvíli, kdybych nečekal, že zastaví, tak nechal orchestr, aby hráli sami a potom jim dal impulz k nějaké větší změně,“ popisuje hudební zážitek jeden z posluchačů.

„Dynamické, rychlé. Nevím, jestli je to dobré srovnání, ale shodou okolností jsem byl včera na koncertě kapely Rammstein a měl jsem podobně intenzivní zážitek,“ říká starší muž, který byl na zahájení Pražského jara už několikrát. „Prostě to šlapalo,“ dodává manželka vedle. „Ano, i tak se to dá říci rockersky. Prostě to šlapalo,“ přikyvuje.

Berlínské filharmoniky si přišel poslechnout také prezident republiky Petr Pavel s manželkou. V publiku seděl například moderátor Marek Eben a přišli také studenti hudby.

„Byl to neuvěřitelný zážitek,“ říká jedna ze studentek. „Miluje českou hudbu. Má vlast Kyrilla Petrenka opravdu zajímá,“ uvedl šéf Pražského jara a jak dál říká, samotný zahajovací koncert byl hlavní událostí sezóny, neboť erbovní dílo festivalu, Smetanova Má vlast, zazněla v podání pravděpodobně nejlepšího orchestru světa.