Nohavica převzal v Moskvě Puškinovu medaili. Putinovi zazpíval Okudžavu

Písničkář Jaromír Nohavica si ve slavnostně vyzdobeném Andrejevském sále Velkého kremelského paláce, převzal Puškinovu medaili z rukou ruského prezidenta Vladimira Putina. V děkovné řeči zazpíval část písně ‚A líto mi je' Bulata Okudžavy a připomněl, že zpívat písně jiného autora znamená stát se součástí jeho duše. Moskva 13:12 4. 11. 2018 (Aktualizováno: 15:49 4. 11. 2018)

Nohavica do češtiny přeložil některá díla Vladimira Vysockého nebo Bulata Okudžavy. Při ceremoniálu poté v Kremlu řekl, že je pro něj medaile ctí.

Ostravský hudebník také zavzpomínal, že písničky ruského básníka Okudžavy začal zpívat už před 35 lety.

„Je to zvláštní chvíle. Alexandr Sergejevič Puškin je tu se mnou. A nejen on, ale taky všichni ruští básníci a bardi, které jsem četl, zpíval a překládal. Co ještě říct? Když čteš básně a zpíváš písně druhého člověka, tak se ty sám staneš součástí jeho duše,“ prohlásil písničkář v Kremlu.

Vladimir Putin předával státní vyznamenání u příležitosti Dne národní jednoty, který nahradil dřívější oslavy říjnové revoluce. Rusko si tak připomíná protipolské povstání.

Jaromír Nohavica a sedm dalších získali Puškinovu medaili za zásluhy v upevnění přátelství a spolupráce mezi národy i sbližování národních kultur, píše se ve výnosu, který ruský prezident Vladimir Putin podepsal 24. října.

Vladimir Putin a Jaromír Nohavica | Foto: Kremlin.ru

Medaili dosud obdrželo přes 940 lidí. Z Čechů byli medailí dosud oceněni bývalý prezident Václav Klaus, který ji dostal v roce 2007 a předseda Česko-ruské společnosti Jiří Klapka, který medaili obdržel letos v březnu.

Puškinova medaile je od roku 1999 udělována ruským občanům i cizincům, kteří se významně zapsali v kulturní oblasti, humanitárních vědách, literatuře či jiných oborech umění. Třícentimetrová stříbrná cena má na lícové straně profil ruského básníka Alexandra Sergejeviče Puškina, na rubu jeho podpis a pořadové číslo.