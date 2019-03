Festival Mladí ladí jazz přináší urban styl, zdivočelost a Jaga Jazzist

Začíná festival Mladí ladí jazz, který je u nás průkopníkem přístupu k současnému jazzu coby párty hudbě potírající klišé, že jde o něco náročného na poslech. Hlavní program by se dal popsat jako hip-hop soulový, podivočený, jazzový a na závěr vystoupí Jaga Jazzist. Praha 20:37 29. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Žolíkem letošního festivalu Mladí ladí jazz je hlavní hvězda, norští Jaga Jazzist | Foto: Anthony P. Huus

Český rozhlas Vltava vloni z festivalu živě přenášel všechny koncerty pod širým nebem včetně kapely the Herbaliser. Aktuálně připravujeme přímý přenos z takřka celého letošního open-airu na Karlově náměstí. Těšte se na Jaga Jazzist.

Urban music

Dramaturgie letošního ročníku Mladí ladí jazz ve velké míře reflektuje americkou urban music, k níž se váže hip-hop, soul a elektronika. V jazzu je celosvětovou ikonou této vlny pianista Robert Glasper, který sice na festivalu nevystoupí, ale představí se projekty, které mu dávno s lehkostí sekundují.

Andreya Triana | so 30. 3. | Divadlo Archa

Festival v tomto duchu otevře londýnská „nejazzová“ zpěvačka Andreya Triana přinášející nové album Life In Colour. Předskakuje jí skvělá Klára Vytisková se svým projektem Klara & The Pop.

Alfa Mist | út 16. 4. | Palác Akropolis

Pro ty, kterým by opravdu chybělo Glasperovo piano, zahraje v Paláci Akropolis britský pianista Alfa Mist, před jehož koncertem nelze nezmínit charismatické hip-hop-jazzové improvizující duo Antonín Dlapa & JeN Hovorka. Na této akci vystoupí se svým setem také Tom Holič, inovativní improvizátor se syntezátory a looperem.

Yarah Bravo | Jazz & Freedom | čt 25. 4. | Jazz Dock

O týden později večer představí aktuální hudební trendy německá rapperka Yarah Bravo se skvělou soul-groove-jazzovu kapelou. Před ní zhruba od 18 hodin proběhne debata s podtitulem Jazz & Freedom, kam přijali pozvání vzácné osobnosti: Vladimír Kouřil, vůdčí osobnost Jazzové sekce, za jejíž aktivity byl v 80. letech v komunistickém Československu vězněn, a také historik Petr Koura, který zmapoval tuzemské taneční a hudební dění okolo swingu za druhé světové války.

Uspokojení pro zdivočelé

Jameszoo | St 24. 4. | Meet Factory

Potřebu větší dávky hudební svobody nejlépe zasytí Holanďan Jameszoo. Tento hudebník producent snad nezná hranice v kombinování čehokoliv v hudbě, pracuje s moderními technologiemi, sdružuje kolem sebe vynikající hudebníky a improvizátory, kteří dokonale podtrhují schopnosti svého lídra coby neomezeného žongléra s hudebními atmosférami.

Edi Nulz | So 6. 4. | Jazz Dock

Zcela jiné nespoutanosti se dotýká rakouské punk-jazzové trio Edi Nulz. Za drsné rify kapela na jedné straně skrývá fakt, že ji tvoří opravdu nadprůměrní, flexibilní a citliví hudebníci, ale na druhé straně je poznat, že si rockový nářez užívají a mají ho rádi. Kdo považuje rockovou hudbu za svou, nechť přijde překvapivě na festival Mladí ladí jazz.

Jazz - živě na Vltavě

Open Air | út 30. 4. | Karlovo náměstí

Jazz v tradičním slova smyslu je neodmyslitelnou součástí festivalu. Mnoho uslyšíte v průběhu oslav Mezinárodního dne jazzu 30. dubna na Karlově náměstí – od swingového tanečního retra s podivným názvem HarmCore Jazz Band se program přesune k postbopovému a částečně moravsko-folklórnímu triu Emila Viklického. Naváže zvláštní funky styl kapely minus123minut, jejíž hudební úroveň zázračně povýšil do nebes nový bubeník Dano Šoltis, mimo jiné člen Vertiga a dalších projektů.

Oran Etkin | Po 8. 4. | Jazz Dock

Vloni na Karlově náměstí v Praze vystoupil držitel Grammy, klarinetista Oran Etkin se svojí česko-romskou kapelou. Letos s ní na festivalu zahraje zase, ovšem pod střechou. Oran rád absorbuje různé lokální vlivy, vedle česko-romských nasál například hudbu Afriky a umí ji využívat velice nečekaně a rafinovaně.

Jaga Jazzist - živě na Vltavě

Open Air - Přímý přenos na ČRo Vltava | út 30. 4. | Karlovo náměstí

Žolíkem letošního festivalu Mladí ladí jazz je hlavní hvězda, norští Jaga Jazzist, o nichž Oto Klempíř řekl: „To je band of my life,“ a těšil se, že akci na Karlově náměstí bude moderovat; nakonec se jí musel vzdát kvůli svým pracovním závazkům. Jaga Jazzist je tak neuchopitelná kapela, že v knize Jazz In Norway si vysloužila vlastní kapitolu. A úplně jinak neuchopitelná je taky americká saxofonová techno formace s názvem Moon Hooch, která jim bude na Karlově náměstí předskakovat.