Je to evropská hudební olympiáda, říká ADONXS, který Česko reprezentuje na Eurovizi

Narodil se na Slovensku, studoval v Londýně a nyní žije v Praze. A ve čtvrtek večer bude zpěvák Adam Pavlovčin, který si říká ADONXS, reprezentovat Českou republiku na Eurovizi ve Švýcarsku. „Kiss Kiss Goodbye je o osvobození se od toxických situací a hledání svobody," říká pro Radiožurnál o své písni, která ho na eurovizní pódium přivedla. Rozhovor Bern 16:27 13. května 2025

Adame, mluvíme spolu ve chvíli, kdy už máte za sebou několik zkoušek. Jaké máte pocity? Máte trému?

Je to opravdu intenzivní. Je to obrovská zodpovědnost, těšení, zároveň obrovská očekávání. Snažím se přestat myslet na to, že je to soutěž, a připomínám si, že je to jen showcase, jen příležitost ukázat se celé Evropě – a říkat si, že vlastně o nic nejde, nikdo nevyhrává. To mi zatím nejvíc pomáhá se uklidnit.

Jak na vás zatím působí Eurovize ve Švýcarsku? Přeci jenom je to jiné, když zkoušíte v Česku a pak se postavíte na to obrovské pódium…

Mám pocit, že ten formát roste každý rok. To pódium je čím dál větší, hala větší, a asi i popularita roste. Nemyslím, že jsem někdy stál na tak velkém pódiu, takže je to pro mě určitě nová zkušenost.

Jak na vás a váš song reagují zahraniční fanoušci?

Musím přiznat, že už jsem přestal číst komentáře a sledovat všechny predikce, protože se v tom člověk začne trochu zacyklovat. Každopádně cítím obrovskou podporu a uznání. Mám pocit, že se nám letos podařilo dostat mezi ty země, o kterých se mluví. Ale to samozřejmě nic neznamená – nejdůležitější bude ten živý přenos, co tam všech 37 z nás přinese. Nechci se na nic spoléhat, ale moc si vážím té podpory od fanoušků.

Máte tři minuty na to, abyste zaujal miliony diváků u televizních obrazovek. Jak to chcete udělat?

Myslím, že teď už je všechno hotové. Teď už nic nezměním, teď už do toho můžu vložit jen všechny své zkušenosti jako umělec, jako performer. Myslím si, že diváka zaujme právě ta emoce, něco, co z člověka vyzařuje, co vás vtáhne do dění. Když jdu na koncert, nechci myslet na nic jiného. Chci se odpoutat od světa a zažít nějakou iluzi, fantazii, do které mě umělec vtáhne. A pokud se mi tohle podaří, tak to bude můj cíl. A v ten moment může mezi mnou a divákem něco fungovat.

Česko na Eurovizi

Čím bude to vaše vystoupení jedinečné? Jak se liší od těch předchozích, které Česko na Eurovizi zatím poslalo?

To se těžko hodnotí, protože každá skladba, která zatím reprezentovala Česko, byla úplně jiná než ta předchozí. Myslím si, že jsme velmi různorodí a každý rok posíláme úplně... chtěl bych říct až jiný žánr. Myslím, že bychom z těch skladeb nedokázali složit jedno album. Takže bude jiná už jen tím, jak ta skladba zní. A taky tím, že jsme zase na větším pódiu, s většími možnostmi – co se týče světel.

Budeme mít na sobě bílý kostým. Zároveň si tak říkám, že ve vašem songu je i část, která doslova vybízí k tanci. Takže - bude se tancovat?

Jednoznačně. To už není žádné překvapení, to už je veřejná informace. Skladba se postupně vyvíjí – na začátku jsem na pódiu sám a celé je to o mně. Postupně ale roste i dramaturgie, přidávají se čtyři tanečníci, mění se scénografie – a bude to super.

Váš song se jmenuje Kiss Kiss Goodbye. Z toho názvu vyplývá, že jde o jakési poslední sbohem něčemu…

Přesně tak. Je to uvědomění si situací, které nás limitují, které nás brzdí v růstu a posunu. A je to až takové dovolení sám sobě vystoupit z těchto situací. V mém případě ta skladba funguje jako romantický song – je to love song, zároveň breakup song. Uvědomil jsem si, že nemusím nikomu dokazovat, že jsem hoden jejich lásky, času nebo pozornosti – hlavně ve vztazích. A tohle bylo něco, co se mi v životě opakovalo. Podvědomě jsem si vyhledával podobné typy vztahů.

V klipu jsme šli ještě hlouběji – naznačujeme tam i absenci otcovské figury v raném dětství, což možná ovlivnilo tohle celé cyklení v dospělosti a ve vztazích. Takže je to o osvobození se od toxických situací. Říct jim sbohem a přestat se zaměřovat na věci, které nemůžeme změnit.

Takže jinými slovy - ten váš song dokáže oslovit masy posluchačů?

To jsou záludné otázky. Ale myslím, že by mohl. Je to téma, které není lidem cizí. Chci, aby jim ta písnička dala pocit větší svobody, a zároveň sílu – že je to všechno v jejich rukou.

Ještě před tím, než jsme začali dělat náš rozhovor, tak jsem vás asi tak 10 minut před tím viděl v televizi a to na jedné z nejprestižnějších zpravodajských stanic na světě, BBC News. Jaké to je, když o vás mají zájem zahraniční média?

Mám obrovskou radost, samozřejmě, a je to pro mě možná nějaké uzavření kruhu s BBC, protože jsem žil v Anglii, studoval v Londýně, vždy jsme se o BBC bavili. A opět je to nějaká validace toho, že ta dřina a ty roky, které jsem vkládal a které stále vkládám právě do té hudby a tvorby, nebyly zbytečné.

Prostředí Eurovize

Často je účast Izraele nebo Ukrajiny spojována i s aktuálními válečnými konflikty. Loni byl také kvůli incidentu v zákulisí diskvalifikován nizozemský zpěvák. Jak je to letos?

Já si myslím, že právě po všech těchto incidentech, které jste zmínil, opravdu dlouho celá EBU (Evropská vysílací unie) a celá Eurovize řešily, jak právě vytvořit trošku bezpečnější a komfortnější prostor pro umělce. Jak třeba vytvořit nějaké zóny, ve kterých se nedá natáčet, nebo kde se umělci mohou opravdu jít doslova schovat, nebo si odpočinout, bez toho, aby byli sledováni novináři.

V roce 1988 Eurovizi vyhrála Celine Dion a její jméno se často skloňuje s její účastí na letošním ročníku. Co myslíte, vystoupí?

My to tady nikdo nevíme na 100 procent, jen tak pozorujeme všechny ty články a novinky, které vycházejí na všech eurovizních fanouškovských stránkách. Myslím si, že bude. Myslím si, že to je tak nastavené a že se čeká i na její aktuální zdravotní stav daný večer. Myslím si, že pokud se to stane, tak to bude určitě ve finále

Vy máte podle bookmakerů velkou šanci dostat se do finále. Jaký bude Adam Pavlovčin po tom, co Eurovize skončí?

Snažím se na to stále dívat tak, že cílem je finále. Opravu to není jisté, co bude potom. Věřím, že se mi podaří zužitkovat celou tu platformu co nejvíc a ideálně prodloužit to momentum co nejdéle. Vydávat hned další hudbu, která může ještě zasáhnout právě i eurovizní fanoušky

Chtěl byste se toho velkého kolosu s názvem Eurovize zúčastnit znovu?

Já si myslím, že ten trend právě teď začíná. Například Loreen ze Švédska zvítězila už dvakrát. Ale myslím si, že v mém případě je ještě velmi brzo přemýšlet o další účasti. To bych hodně předbíhal. Ale nevylučuju to. Myslím si, že bude strašně záležet na tom, jak všechno dopadne.