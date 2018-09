Jeho hlas je jedinečný a nepopsatelný. Italský tenorista Andrea Bocelli slaví šedesátiny

Andrea Bocelli vystudoval práva, už během školy ale začal hrát v barech na klavír. Bylo to v době, kdy ho vrozená oční vada definitivně připravila o zrak. Na začátku devadesátých let si ho všiml italský zpěvák Zucchero, nebo operní pěvec Luciano Pavarotti.

Brzy se stal uznávaným zpěvákem po celém světě a to i díky písni Con Te Partiro. Druhá verze písně - Time to Say Goodbye - je nazpívaná částečně v angličtině. V roce 1996 ji představili Andrea Bocelli a anglická sopranistka Sarah Brightman.

Andrea Bocelli slaví šedesátiny. Poslechněte si reportáž Jiřího Štefla

Mnoho umělců Bocelliho hlas hodnotí jako jedinečný a nepopsatelný. Možná i díky tomu získal řadu hudebních ocenění na poli klasické hudby a prodal přes 100 milionů desek. Jak ale letos na jaře v exkluzivním rozhovoru pro Radiožurnál řekl, on sám nejraději poslouchá ticho.

"Ticho je krásná hudba. Nebo takhle - myslím si, že je to ta nejlepší hudba pro člověka, jako jsem já. Myslím tím člověka, který je obklopen hudbou. Na druhou stranu ale musím přiznat, že mojí velkou vášní je opera a ve volných chvílích poslouchám právě operu," říká Bocelli v rozhovoru pro Radiožurnál.

Bocelli se několikrát spojil i s mladými umělci. Například s britským zpěvák Edem Sheeranem společně nazpívali jednu Sheeranovu písničku, kterou představili i před vyprodaným londýnským stadionem Wembley.

Italský tenorista Andrea Bocelli vyprodává koncertní sály i u nás. Před českým publikem vystoupil už několikrát, naposledy to bylo letos v dubnu a jak sám říká, rád se sem vrací:"Vždy, když přijedu do Prahy, a zjistím, že koncertní sál je vyprodaný, tak je to pro mě radostným důkazem, že české publikum mě má rádo a že se na mě těší. A také díky tomuto vztahu mám na Prahu a české publikum pokaždé velice dobré vzpomínky."

Do Prahy se Bocelli vrátí příští rok a českému publiku kromě známých skladeb představí i ty, které vyjdou za měsíc na jeho novém albu s názvem Si. Minulý rok fanoušci mohli Bocelliho příběh vidět i v kinech. Film Hudba ticha vychází z jeho stejnojmenné autobiografické knihy z roku 2001.