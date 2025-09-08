‚Jestli byl Michael Jackson králem popu, tak já jsem králem zábavy!‘ V Praze vystoupil Robbie Williams
Energická show, humor a nostalgie. Robbie Williams se po osmi letech vrátil do Prahy a potvrdil, proč si říká „král zábavy“. Nechyběly hity Let Me Entertain You či Angels a ani překvapivé coververze klasik od Franka Sinatry a Bon Joviho.
„Jestli byl Michael Jackson králem popu, tak já jsem králem zábavy!“ – s tímto prohlášením vystoupil 51letý Robbie Williams před pražským publikem a potvrdil, že humor a nadsázka jsou jeho nejsilnějšími zbraněmi na pódiu.
Během večera nabídl nejen své největší hity, ale také typický britský humor, díky kterému se jeho vystoupení odlišují od jiných hvězd popové scény.
„Nepovažuju ho za nějakého super zpěváka, ale prostě je to bavič a to baví mě. Mám ty jeho písničky ráda a to mi stačí,“ hodnotí zpěváka fanynka Markéta z Prahy, která nevynechala jediný jeho koncert v Česku.
A dodává: „Pro mě je to taková teenagerská láska. Vždycky jsem ho měla hrozně ráda. Na jeho první koncert jsem vlastně šla omylem. Tehdy mi kolega z práce říkal – jdeme na koncert Robbieho, přidáš se? A tam se to všechno odstartovalo a vlastně jsem byla na všech jeho koncertech v Česku.“
Britpop Tour
Pražský koncert se nesl ve stejném duchu jako předchozí zastávky turné Britpop Tour 2025, které už předtím nadchly diváky v Edinburghu, Londýně či Barceloně. Nechyběly Robbieho průpovídky ani momenty, kdy se publikum stalo přímou součástí show.
Českým fanouškům navíc připravil jednu z nejsilnějších chvil večera, když celou píseň She’s the One věnoval a zazpíval přímo fanynce Renatě, která byla v publiku.
V Praze zazněly osvědčené hity jako Let Me Entertain You, Feel nebo Rock DJ, nechybělo ani finále s Angels. Williams do programu zařadil i několik coververzí – například New York, New York od Franka Sinatry nebo Livin’ on a Prayer od Bon Jovi.
Se svým aktuálním turné se britský zpěvák ještě zastaví v Budapešti nebo Helsinkách. Do konce roku navíc plánuje vydat novou desku, na níž by se měl hudebně vrátit do devadesátých let – tedy do období zlaté éry britského popu.