Jihočeská filharmonie zahajuje koncertní sezónu. Zahraje Dvořáka i Beatles
45. koncertní sezónu zahajuje Jihočeská filharmonie v Českých Budějovicích. V divadelním sále Metropolu orchestr zahraje pod vedením nové šéfdirigentky Aleny Hron. Na programu jsou díla Antonína Dvořáka, Petra Iljiče Čajkovského a Dmitrije Šostakoviče.
Houslista Josef Špaček zahraje na zahajovacím koncertě mimořádně náročný Šostakovičův první houslový koncert a-moll. Je jedním ze sólistů, kterého si do nadcházející sezóny vybrala šéfdirigentka Alena Hron.
Jihočeská filharmonie spolu s houslistou Josefem Špačkem otevře dnes novou sezónu.Poslechněte si reportáž Pavly Kuchtové.
„Budu mít tu radost opět spolupracovat opět s Tomášem Vránou, klavíristou, se kterým jsme nahrávali dílo Vítězslavy Kaprálové. Pak i s Kryštofem Kohoutem, houslistou, mladým, velice výrazným talentem, kterého jsem poznala loni v létě. Hned mě zaujal, tak jsem ho oslovila na Prokofjevův první houslový koncert. Poté Jana Bartoši, klavíristka,“ říká Hron.
Vedle klasických děl, jako je Beethovenova Devátá nebo Haydenovy symfonie, se Jihočeská filharmonie zaměří i na díla současných autorů nebo skladatelů 20. století. Velký zájem vzbuzuje u posluchačů crossoverová řada B, na jejíž dramaturgii se výrazně podílí ředitel Jihočeské filharmonie Otakar Svoboda.
„Tentokrát jsme pozvali Milana Svobodu s jeho projektem, s jeho skladbou, na kterou jsem zvědav. Pak Markétu Zdeňkovou, která vystupuje s kapelou Mars, to je taková specifická jazzová zpěvačka. Potom tam budeme mít dvě norské zpěvačky, z nichž slavnější je Rebekka Bakken, to je velká hvězda, ta přijede ale sama, bez našeho orchestru jenom s kapelou,“ popisuje.
Beatles trochu jinak
Filharmonie chystá i jeden netradiční a nároční projekt s názvem Beatles trochu jinak: „K výročí toho, kdy se poprvé potkali v Liverpoolu v roce 1960, budeme hrát jejich skladby –celý průřez jejich nádhernou, fantastickou kariérou, ale v aranžích speciálně udělaných pro náš orchestr, plus dětský sbor z Prahy.“
Z Prahy, a úplně nově, Jihočeská filharmonie zavádí řadu filmových a muzikálových melodií, ve které zazní například hudba z oblíbených českých komedií.