Jihočeská filharmonie zahajuje koncertní sezónu. Zahraje Dvořáka i Beatles

45. koncertní sezónu zahajuje Jihočeská filharmonie v Českých Budějovicích. V divadelním sále Metropolu orchestr zahraje pod vedením nové šéfdirigentky Aleny Hron. Na programu jsou díla Antonína Dvořáka, Petra Iljiče Čajkovského a Dmitrije Šostakoviče.

České Budějovice Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Šéfdirigentka Jihočeské filharmonie Alena Hron

Budu mít tu radost opět spolupracovat opět s Tomášem Vránou, říká šéfdirigentka Jihočeské filharmonie Alena Hron | Foto: Václav Pancer | Zdroj: ČTK

Houslista Josef Špaček zahraje na zahajovacím koncertě mimořádně náročný Šostakovičův první houslový koncert a-moll. Je jedním ze sólistů, kterého si do nadcházející sezóny vybrala šéfdirigentka Alena Hron.

Přehrát

00:00 / 00:00

Jihočeská filharmonie spolu s houslistou Josefem Špačkem otevře dnes novou sezónu.Poslechněte si reportáž Pavly Kuchtové.

„Budu mít tu radost opět spolupracovat opět s Tomášem Vránou, klavíristou, se kterým jsme nahrávali dílo Vítězslavy Kaprálové. Pak i s Kryštofem Kohoutem, houslistou, mladým, velice výrazným talentem, kterého jsem poznala loni v létě. Hned mě zaujal, tak jsem ho oslovila na Prokofjevův první houslový koncert. Poté Jana Bartoši, klavíristka,“ říká Hron.

Vedle klasických děl, jako je Beethovenova Devátá nebo Haydenovy symfonie, se Jihočeská filharmonie zaměří i na díla současných autorů nebo skladatelů 20. století. Velký zájem vzbuzuje u posluchačů crossoverová řada B, na jejíž dramaturgii se výrazně podílí ředitel Jihočeské filharmonie Otakar Svoboda.

2:26

Festival Concertino Praga navštívil zámek Bechyně. Vystoupili na něm i dva čeští laureáti

Číst článek

„Tentokrát jsme pozvali Milana Svobodu s jeho projektem, s jeho skladbou, na kterou jsem zvědav. Pak Markétu Zdeňkovou, která vystupuje s kapelou Mars, to je taková specifická jazzová zpěvačka. Potom tam budeme mít dvě norské zpěvačky, z nichž slavnější je Rebekka Bakken, to je velká hvězda, ta přijede ale sama, bez našeho orchestru jenom s kapelou,“ popisuje.

Beatles trochu jinak

Filharmonie chystá i jeden netradiční a nároční projekt s názvem Beatles trochu jinak: „K výročí toho, kdy se poprvé potkali v Liverpoolu v roce 1960, budeme hrát jejich skladby –celý průřez jejich nádhernou, fantastickou kariérou, ale v aranžích speciálně udělaných pro náš orchestr, plus dětský sbor z Prahy.“

Z Prahy, a úplně nově, Jihočeská filharmonie zavádí řadu filmových a muzikálových melodií, ve které zazní například hudba z oblíbených českých komedií.

Pavla Kuchtová Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Hudba

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme