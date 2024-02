Na kytaru hrál tak divoce, že ho z kapely vyhodili. Před 65 lety poprvé vystoupil kytarista Jimi Hendrix

Vyhazovem z kapely kvůli divoké hře začala kariéra slavného amerického kytaristy Jimiho Hendrixe. Poprvé vystoupil na veřejnosti před 65 lety ve svém rodném Seattlu. „Když hrál, nepotřeboval nikoho a hrál dokonale,“ řekl pro Český rozhlas britský hudebník Eric Clapton. V roce 1966 se Johhny Hendrix přestěhoval do Londýna, kde založil kapelu. Z Johnnyho se stal Jimi – a z Hendrixe hudební hvězda. Washington 10:12 20. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kytarista Jimi Hendrix proslul i zpracováním americké hymny | Foto: imago images/Heiko Feddersen via Reuters Connect | Zdroj: Reuters

„Vím, že měl rád Roberta Johnsona. To nás spojovalo. Ale o hudbě jsme spolu nikdy dlouze nemluvili. Jen o běžných věcech,“ vzpomínal britský hudebník Eric Clapton na londýnskou éru Jimiho Hendrixe.

„Byl neuvěřitelný. Dva dny zkoušel a pak hrál hodinu a půl jednu úžasnou skladbu za druhou. S kapelou. I když on by se bez ní obešel, když hrál, nepotřeboval nikoho a hrál dokonale,“ doplnil pro Český rozhlas Clapton.

„Nevím, nemám rád lichotky, rozptylují,“ řekl Hendrix v The Dick Cavett Show. „Vidím to kolem sebe. Ty muzikanty, co jsou spokojení sami se sebou. Ztloustnou, jsou spokojení a zapomenou na svůj talent. Žijí v jiném světě.“

To kytaristu nepotkalo. Narodil se v Seattlu v době, kdy již jižanský bluesový kytarista Johnson dávno dohrál.

„Hudba je součást mého života, součást mého já,“ řekl dále v rozhovoru Hendrix.

V rodném Seattlu začal experimentovat s elektrickou kytarou. Na veřejnosti hrál poprvé v šestnácti letech.

Jedna kapela sháněla kytaristu a tehdy ještě Johnny Hendrix šel při hře do kleku, máchal rukama a hrál tak divoce, že se s ním kapela hned rozloučila. Jako mnoho dalších, ze stejného důvodu.

V roce 1966 ale Hendrix nasedl do letadla a přistál v Londýně. Z Johnnyho se stal Jimi – a z Hendrixe hvězda.

Přesně to, co Londýn chtěl

„Nebýt v Londýně, tak by tak skvěle nevypadal. Tady začal nosit sametové obleky a košile s krajkami. Seklo mu to, přesně to tehdy Londýn chtěl," řekl Clapton.

V Londýně v říjnu 1966 založil Hendrix kapelu Jimi Hendrix Experience. Frontmanem byla v podstatě kytara, na kterou hrál levou rukou. Tak začaly čtyři roky slávy.

„Někdy je snadné zpívat blues, i když má člověk dost peněz. Čím víc peněz, tím větší důvod zpívat blues," řekl Hendrix.

Na prvním hudebním festivalu v kalifornském Monterey zapálil vlastní kytaru. O pár let později zakončil festival Woodstock, který vešel do dějin stejně jako jeho podání americké hymny.

„Jen jsem to chtěl zahrát, jsem Američan, tak jsem to zahrál. Hymnu jsme zpívali ve škole, tak možná proto,“ řekl kytarista „Nebylo to netradiční, podle mě to bylo krásný.“

„Vzájemné pochopení a komunikace různých věkových skupin, to je důležité. Fyzický věk tady moc neznamená. Spíš záleží na tom, jestli člověk zaměstnává mysl a jestli je kreativní. Když hraju a lidi jsou zticha, tak je to nádhera. Znamená to, že poslouchají,“ dodal Hendrix.