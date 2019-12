Zemřel Jiří Jirmal, autor populární knihy Škola hry na kytaru. Bylo mu 94 let

Ve věku 94 let zemřel minulý týden ve středu kytarista, pedagog a skladatel Jiří Jirmal. Věnoval se jak jazzové hudbě, tak vážné hudbě. Patřil mezi zakladatele české kytarové školy. A byl autorem populární výukové publikace Škola hry na kytaru i dalších knih. Poslední rozloučení s hudebníkem se bude konat v nejužším rodinném kruhu. Praha 15:37 16. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ve věku 94 let zemřel kytarista, hudební skladatel, publicista a pedagog Jiří Jirmal (na snímku z července 2006 vpravo). | Foto: Michal Krumphanzl | Zdroj: ČTK

Úspěch Jirmalových žáků na kytarových soutěžích spoluvytvořil fenomén české kytarové školy. Mezi jeho studenty patřil první český finalista i nejmladší vítěz prestižní Mezinárodní kytarové soutěže Radio France Vladimír Mikulka. Učil ale také dnes již zesnulého jazzmana Rudolfa Daška nebo rockera a zakladatele kapel Jasná Páka nebo Hudba Praha Michala Ambrože.

Jirmal se také dlouhou dobu podílel na festivalu Kytara napříč žánry. „Byl to můj milý profesor, mentor a přítel, v jehož blízkosti jsem strávil posledních 21 let života,“ uvádí s pohnutím další Jirmalův žák a zakladatel a ředitel festivalu Stanislav Barek.

„Uvedl první ročník festivalu v roce 1998 a tím vlastně nastartoval ve svých třiasedmdesáti, po dlouhých letech, druhou koncertní a skladatelskou dráhu, která trvala prakticky až do konce jeho života. Poslední koncert odehrál v Sukově síni Rudolfina na XXI. ročníku festivalu loni na podzim ve věku 93 let,” dodal.

Koncert pořádaný Klausem

Jiří Jirmal, vlastním jménem Jiří Novák, se narodil v roce 1925 v Praze. Na kytaru hrál od mládí, a to především jazzovou hudbu. Sám absolvent Pražské konzervatoře byl 31 let jejím profesorem a deset let působil také na Vysoké hudební škole v německém Saarbrückenu.

Spolupracoval také například s Orchestrem Karla Vlacha, orchestrem Karla Krautgartnera nebo klarinetistou Ferdinandem Havlíkem a vystoupil s Janem Werichem a s dalšími umělci či hudebními tělesy.

Jirmal pomohl povýšit českou kytarovou pedagogiku až na světovou úroveň. I díky němu se ve světě začal používat termín česká kytarová škola.

V roce 1999 vyšla publikace Cesty české kytary, kniha rozhovorů, které s Jirmalem vedl jeho žák Stanislav Barek. O rok později mu udělila Nadace Život umělce ve spolupráci s Intergramem a hlavním městem Prahou cenu za dlouholetou uměleckou činnost.

V roce 2016 mu Česká hudební rada udělila čestné ocenění za jeho celoživotní uměleckou a pedagogickou činnost. V roce 2014 pak vydal Jirmal své sedmé autorské CD pod názvem „His Master‘s Guitar”. Pro všechny jeho skladby je typické spojení jazzové a klasické hudby.

U příležitosti jeho osmdesátin uspořádal tehdejší prezident Václav Klaus slavnostní koncert na Pražském hradě.