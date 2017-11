Umí zahrát i na pumpičku od kola a dokonce i banán. Jiří Stivín slaví 75. narozeniny

Svoji placatou čepici takřka nesundává a jeho pověstná hravost je známá i ve světě. Jiří Stivín ve čtvrtek slaví 75. narozeniny. V půl desáté večer vystoupí v pražské Redutě a diváci se možná dočkají i překvapení, protože je pověstný tím, že zahraje na cokoliv. Praha 15:16 23. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Původně vystudoval kameru na pražské FAMU, ale už během školy propadl muzice, hlavně jazzu a barokní hudbě.

Je ale známý svými originálními nápady na co vše se dá zahrát. A to včetně tak nečekaných věcí jak je pumpička od kola nebo imitace lidské kosti.

„Jednou jsem se vsadil, že zahraji na banán. Nedávno jsem hrál v Brně a někdo slyšel, že jsem to dokázal. Tak přinesl banán a chtěl ode mne, abych to předvedl. To dá práci – musíte banán přepůlit, vevnitř všechno vydlabat, v kůře udělat dírku a než banán shnije, tak se na něj dá trochu písku,“ vysvětluje pro Radiožurnál Jiří Stivín.

Jeho filmovou hudbu můžeme znát například ze snímku Marta a já v režii Jiřího Weisse nebo Faunova velmi pozdního odpoledne Věry Chytilové.

A s kvartetem po klubech jamuje dodnes, pořádá také improvizační dílny, v pražských Všenorech, kde bydlí, založil před deseti lety Centrum pro improvizaci v umění.