Zemřel bývalý bubeník a zakládající člen kapely Slipknot Joey Jordison. Bylo mu 46 let

Účty na sociálních sítích kapely se v reakci úmrtí Jordinsona zahalily do černé barvy. Kondolence poslala i Metallica či zpěvák System of a Down Serj Tankian.

Kapela známá svými hororovými maskami, agresivními a temnými texty i excentrickým chováním debutovala v roce 1999 albem nazvaným jednoduše Slipknot, jehož se prodaly zhruba dva miliony kusů. V roce 2006 získala cenu Grammy za nejlepší metalový počin za skladbu Before I Forget. Většina členů kapely vyrostla v oblasti Des Moines v Iowě.

Jordison hrál v kapele v jejím nejpopulárnějším období a pomohl napsat mnoho z jejích nejznámějších písní, poznamenala agentura AP. Členem uskupení zůstal do roku 2013. O několik let později prozradil, že odešel poté, co mu lékaři diagnostikovali transverzální myelitidu, což je forma roztroušené sklerózy, píše BBC News.

Zpravodajský web zároveň připomněl, že už před 11 lety zemřel jiný zakládající člen kapely Slipknot Paul Gray, jenž se předávkoval drogami.