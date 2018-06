Legendě jazzu Johnu Coltraneovi vyšlo nové album, 55 let po jeho smrti

Disk pod názvem „Both directions at once - The Lost album“ vyšel v pátek, více než 55 let poté, co needitovaný záznam vznikl v nahrávacím studiu Rudyho Van Geldera v Englewood Cliffs ve státě New Jersey, naproti newyorskému Manhattanu přes řeku Hudson.

John Coltrane se do studia vydal 6. března 1963 společně s dalšími členy svého slavného kvarteta, které tvořili ještě pianista McCoy Tyner, kontrabasista Jimmy Garrison a bubeník Elvin Jones.

Hudebníci ve studiu zůstali celé odpoledne. Coltrane vzal originální nosič s sebou, aby si ho poslechla jeho žena Naima, s níž se téhož roku rozešel. Po nahrávce se na dlouhou dobu slehla zem.

„Je to, jako byste objevili novou místnost ve velké pyramidě,“ napsala v bookletu nového CD další saxofonová legenda, 87letý Coltraneův současník Sonny Rollins.

Both Directions at Once: The Lost Album není pokoutní nahrávka, záznam zkoušky nebo zavržené album podřadné kvality, zdůrazňuje agentura AP. „Možná postrádá majestátnost A Love Supreme nebo komerční přitažlivost My Favorite Things, ale jinak za těmito mistrovskými kusy příliš nezaostává,“ srovnává AP nově vydané album se slavnými deskami z 60. let. „Kapela je dokonale sehraná. Není tu moment nesouladu nebo nedorozumění,“ dodala agentura.

Album podle kritiků ukazuje Coltranea jako hudebníka s bluesovými kořeny, ale jsou na něm i náznaky avantgardního free jazzu, jemuž brzy propadne. Kolekce obsahuje dvě původní nepojmenované skladby, přičemž Coltrane tu hraje na sopránový saxofon, který si oblíbil vedle svého hlavního nástroje tenorsaxofonu. Je tu však i první Coltraneova nahrávka standardu Nature Boy nebo verze jeho kompozice Impressions.

John Coltrane v roce 1967 podlehl ve svých 40 letech rakovině. Dodnes je považován za jednoho z největších a nejoriginálnějších saxofonistů všech dob.