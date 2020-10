Všechny bratrovy desky jsem vyhodila. Dnes bych za ně dostala jmění, říká Lennonova sestra

Zpěvák, hudební skladatel, mírový aktivista, zakladatel a kytarista legendární hudební skupiny Beatles John Lennon by tento týden oslavil 80 let. Přestože John zemřel už před 40 lety, patří skladatelská dvojice Lennon/McCartney stále mezi nejúspěšnější v hudební historii. Jak na Johna Lennona vzpomínají jeho blízcí? Zpravodaj Českého rozhlasu ve Velké Británii zpovídal jeho sestru Julii Bairdovou. Londýn 17:05 11. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sestra Johna Lennona Julie Bairdová | Zdroj: Reuters

„Když si zpíváte Johnovi písničky a zamyslíte se trochu nad jejich texty, dojde vám, že byl básník. Když si odmyslíte hudbu, jsou to prostě verše. Myslím, že kdyby žil, byl by dnes básníkem,“ říká třiasedmdesátiletá Julia Bairdová, sestra Johna Lennona. Se zakladatelem skupiny Beatles má společnou matku.

„Pro mě je to prostě bratr, starší bratr. Vodil nás se sestrou do parku. Přesně tak, jak to starší bratři dělají. Často přemýšlím, jak se stalo, že ten malý John se stal světovou ikonou. Pro mě je to ale pořád bratr John,“ vzpomíná bývalá učitelka.

Rodinné poměry mladého Johna Lennona byly složité. Vyrůstal bez otce, nejprve s matkou, později u své tety. Za svoji rodinu tak prý považoval všechny své příbuzné a tak i malá Julia, jak vzpomíná, zažila beatelmanii při premiéře filmu Hard Days Night v Liverpoolu.

Ve styku se svým bratrem byla i poté, co se odstěhoval do New Yorku. To už byl John Lennon světovou celebritou první velikosti. A měl také problémy s drogami, což tehdy Julia nevěděla. Jak vzpomíná, provolat se k němu, nebylo snadné. Alespoň napoprvé.

„Patnáct minut jsem musela odpovídat na otázky, které měly prověřit, že jsem na drátě opravdu já. Když už to trvalo dlouho, řekla jsem jim: ‚Už toho mám plné zuby!‘ Žena na druhé straně linky prosila: ‚Už jen poslední otázku: Jaké je prostřední jméno vašeho otce?‘ ‚Albert,‘ odpověděla jsem a chystala se telefon položit, když se ozval John. ‚Tady jsem, nepokládej to… Promiň, musím si být jistý, s kým mluvím,‘ říkal,“ popsala Lennonova sestra.

Desky skončily v koši

O tom, že je sestrou Johna Lennona, Julia dlouho mlčela. Až devět let po jeho smrti, v roce 1989, vydala první knihu, ve které popsala společné dětství. Jak říká, na bratra jí zbyly jen vzpomínky. Nic víc.

„Měla jsem všechny desky Beatles i Johnovi sólové nahrávky. Všechny mi produkce posílala. Pořád jsem se stěhovala a gramofon i desky tahala s sebou. Už jsem z toho byla unavená a jednou jsem svému partnerovi řekla: ‚Víš, co? Vždyť máme cédéčka a ty gramodesky vůbec neposloucháme.‘ A všech 300 nebo 400 elpíček, épíček singlů jsem vyhodila. Mnohé gramodesky byly zcela netknuté a skončily v popelnici. Bylo to v době, kdy se ještě žádné memorabilie nesbíraly. Dnes bych za ně dostala jmění, ale jsou pryč,“ směje se sestra Johna Lennona, Julia Bairdová.

Jak říká, písničky Beatles má ráda dodnes a na rozdíl od jejich skalních příznivců ale poslouchá i Rollling Stones.