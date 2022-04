Beatles jsou slavnější než Ježíš. Je to ta věta, která stála Johna Lennona život?

Byl talentovaným hudebníkem, pacifistou, pro někoho snílkem. John Lennon je považován za jednu z nejvýznamnější hudebních osobností 60. a 70. let. Tento ironik s neúctou k oficialitám a samorostlý filozof se o to zasloužil nejen působením v legendární kapele Beatles, ale i sólovými nahrávkami z období po rozpadu skupiny. Imagine 10:40 20. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít John Lennon | Zdroj: Fotobanka Pixabay

Zpěvák, jehož jméno dnes nese letiště v rodném britském Liverpoolu, přitom prý v dětství učení moc nedal. Bavila ho hudba, takže se v 15 letech pevně rozhodl, že bude následovat své hudební idoly, jakými byli Elvis Presley nebo Buddy Holly.

V kapele The Quarrymen se seznámil s Paulem McCartneym a Georgem Harrisonem. Budoucí slavnou čtveřici později doplnil bubeník Ringo Starr. Rokenrolová skupina se přejmenovala na The Silver Beatles, od čehož už byl jen krok k názvu, který pobláznil svět: The Beatles (1960).

Vzestup a pád

V roce 1962 vydali první nahrávku Love Me Do. „Beatlemánii“ ale odstartovala až deska Please Please Me a následné turné po USA v roce 1964. Mladíci vzali ztečí nejen hudební žebříčky, ale i srdce zástupů pištících fanynek.

The Beatles

Lennon v kapele fungoval v tvůrčím tandemu s McCartneym. Generace mladých lidí měla pocit, že zpěvák mluví přesně za ni. Například Lennonova píseň All You Need Is Love (Vše, co potřebuješ, je láska) se zařadila mezi hymny 60. let. Nahrávání posledního alba Let It Be už ale provázely třenice mezi oběma vůdčími osobnostmi Beatles.

Kapela se rozpadla v roce 1970. Přelom v Lennonově životě nastal ale už čtyři roky předtím. Seznámil se totiž s kontroverzní japonskou undergroundovou umělkyní Yoko Ono, která se posléze stala jeho druhou manželkou a měla na něj silný vliv.

Médiím také tehdy poskytl rozhovor, v němž řekl, že Beatles jsou slavnější než Ježíš. Rouhačský výrok vyvolal mezi věřícími vlnu nevole, v USA se začaly i pálit desky kapely. A jak se ukázalo o několik let později, pro Lennona měl i mnohem tragičtější následky.

Tiskové konference z postele

John a Yoko se od konce šedesátých let zapojili do mírového hnutí. Legendárními se staly tiskové konference z hotelových postelí, takzvané bed-in. Lennon brojil proti válce ve Vietnamu a nasazoval levičáckou rétoriku. Kvůli britské podpoře amerického tažení neváhal vrátit královně Alžbětě II. Řád britského impéria.

Lennonovy písně jako Give Peace A Chance zpívaly davy v ulicích. Netrvalo dlouho a hudebník se dostal do hledáčku FBI a CIA. V roce 1972, kdy Lennon plánoval putovní hudební festival proti volební kampani Richarda Nixona, uvažovala americká administrativa dokonce o Lennonově deportaci do Velké Británie. Byl mu odposloucháván telefon a krátce poté, co mu bylo zamítnuto prodloužení jeho pobytu v USA, obdržel v březnu 1973 příkaz k opuštění USA do dvou měsíců.

Lennon, jinak známý odmítavým postojem k úřadům, se neváhal tři roky soudit a odvolávat, aby americké občanství získal. Bývalý agent britských tajných služeb David Shayler prohlásil, že v archivech FBI jsou dopisy britské MI5, v nichž se poukazuje na to, že Lennon posílal počátkem 70. let peníze IRA a Trockistické revoluční straně pracujících. Mělo jít dohromady o 46 tisíc liber.

Plastic Ono Band a sólová dráha

Po rozpadu Beatles založil Lennon spolu s manželkou kapelu Plastic Ono Band. Více ho ale proslavila sólová kariéra, zejména pak deska Imagine (1971), jejíž křehká titulní skladba zabodovala. Pracovně se mu dařilo, jeho osobní život ale nebyl šťastný.

Lennon byl jako člověk složitou osobností – navenek suverénní až drzý, v soukromí rozervaný a stíhaný depresemi. Celý život hledal nějaké vedení nebo sílu, o níž by se mohl opřít. Léčil se ze závislosti na alkoholu i drogách. Obrat k lepšímu nastal v polovině 70. let, kdy se Lennonovým narodil syn Sean. Byl zpěvákovým druhým potomkem, z prvního manželství se Cynthií Powellovou vzešel Julian, hudebník a skladatel.

Lennon v té době dostal od americké vlády i vytoužené povolení k trvalému pobytu a následovalo pět let, kdy se věnoval výhradně rodině. Až v roce 1980 vydal album Double Fantasy, jež se stalo jeho posledním.

Čtyři smrtelné střely

Když se 8. prosince téhož roku vracel do bytu v newyorské rezidenci Dakota, oslovil jej před vchodem muž. Lennon se otočil za hlasem a psychicky narušený Mark David Chapman na něj vystřelil čtyři smrtelné rány z revolveru.

Důvodem byl údajně výrok o Ježíšovi, jindy ale Chapman řekl, že zpěváka zabil proto, že sám nic neznamenal a chtěl se proslavit. Také psychologové po vyšetření řekli, že vrah trpěl neodbytnou touhou po pozornosti a uznání.

Chapmanova manželka vypověděla, že se mu nelíbilo „Lennonovo kázání o míru a lásce, i když měl přitom na kontě miliony dolarů a smál se lidem, kteří mu ty řeči baštili a kupovali si jeho desky.“ Lennonův vrah dodnes nevyšel z vězení, přestože využil zákona a několikrát o propuštění požádal.

