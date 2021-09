V Dánsku vydražili nahrávku s dosud nevydanou písní Johna Lennona. Prodala se za 1,25 milionu korun

V přepočtu za 1,25 milionu korun se v Dánsku vydražila nahrávka Johna Lennona. Třiatřicetiminutový záznam na audiokazetě obsahuje rozhovor se zpěvákem a jeho manželkou Yoko Ono i dosud nikdy nevydanou píseň Radio Peace. Nahrávku pořídila před více než 50 lety čtveřice dánských studentů. Kodaň 17:20 30. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V přepočtu za 1,25 milionu korun se v Dánsku vydražila nahrávka Johna Lennona | Zdroj: Bruun Rasmussen

Název skladby Radio Peace odkazuje na rozhlasovou stanici, kterou chtěl John Lennon s Yoko Ono spustit v Amsterdamu.

Část nahrávky na svém webu zveřejnil aukční dům Bruun Rasmussen. Lennon tam studentům třeba radí jak přispět k míru: „Když vás nic nenapadne, napodobte to, co děláme my. Posaďte se a zamyslete se, co můžete udělat ve svém okolí.“

Čtveřice studentů kvůli sněhové bouři nestihla tiskovou konferenci, kterou Lennon s manželkou svolali při svém pobytu v Dánsku na přelomu let 1969 a 1970. Pár se jim přesto půl hodiny věnoval.