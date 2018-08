Lennonův vrah se podesáté dožadoval propuštění. Společnosti by to neprospělo, zamítl jeho žádost soud

Vrah Johna Lennona se podesáté marně pokusil požádat o podmínečné propuštění. Oznámila to agentura AP. Mark David Chapman, dnes třiašedesátiletý, Lennona zabil v New Yorku 8. prosince 1980. Soud mu vyměřil doživotní vězení s možností podmínečného propuštění nejdříve po 20 letech. New York 7:06 24. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít John Lennon a Yoko Ono | Foto: Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported, Jack Mitchell

Soud žádost zamítl s odůvodněním, že propuštění Chapmana by „by společnosti neprospělo a bylo by neslučitelné s její bezpečností“. Osvobozením vězně by soud nejen „bagatelizoval vážnost jeho zločinu“, ale ohrozil by i bezpečnost lidí, protože na Chapmana by někdo mohl zaútočit ze msty nebo snahy se proslavit.

Někdejšího člena britské hudební skupiny Beatles Chapman zabil pěti ranami z revolveru, když se hudebník vracel do svého domu na Manhattanu z nahrávacího studia. K vraždě se doznal a uvedl, že na sebe chtěl tímto způsobem strhnout pozornost.

O propuštění může Lennonův vrah, který si trest odpykává na západě státu New York, požádat znovu v srpnu 2020.

Killer of John Lennon loses parole bid for tenth time https://t.co/KX3f28S9So pic.twitter.com/QqTB94X1TT — Reuters Top News (@Reuters) 24. srpna 2018