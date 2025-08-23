Chci, aby se do rádií vrátily velké popové hity, popisuje britský zpěvák Newman
Britský zpěvák a producent John Newman má za sebou více než dekádu na hudební scéně. Jeho singl Love Me Again stále patří mezi populární skladby v rádiích po celém světě, přestože od jeho vydání uplynulo už 12 let. Na vystoupeních spojuje zpěv s DJ show. „Když jsem s tímhle začínal, viděl jsem otevřené dveře: spojení elektronické hudby se zpěvem a živým prvkem, který dodává emoce,“ řekl pro Radiožurnál na červencovém festival Beats for Love.
Váš velký hit Love Me Again vyšel už před více než 12 lety, ale stále ho hrají rádia po celém světě. Jaký je to pocit?
Připadám si trochu starý, když říkáte, že už je to 12 let. Ale myslím, že bych se cítil ještě starší, kdybych za tu dobu nebyl aktivní.
Kariéry se vyvíjejí ve velkých vlnách – někdy jsou pády, někdy vzestupy – a já jsem na sebe pyšný, že se pořád každé ráno probouzím s chutí pokračovat, bojovat, snášet tlak, přizpůsobovat se, růst. Jsem pořád tady, v novém prostředí, s novou energií a připravuji nové písničky. Myslím, že bych byl méně hrdý, kdybych měl jenom jeden hit a pak dělal něco úplně jiného.
Vaše kariéra se posunula – už jen nezpíváte, ale vaše vystoupení kombinuje zpěv a velkou DJ show.
A je to dost vyčerpávající. Ale přesně to chci – chci dělat hybridní vystoupení. Když jsem s tímto konceptem začínal, viděl jsem otevřené dveře: spojení elektronické hudby se zpěvem a živým prvkem, který dodává opravdové emoce.
Cítím se inspirovaný, když ovládám tuhle šílenou „vesmírnou loď“, kterou jsem si navrhl. Pocházím z hudebního prostředí, a když děláte jen DJing, může být občas i docela nudný. To, že do něj vnáším nový rozměr, je pro mě vzrušující.
Spolupracoval jste se skupinou Rudimental, Calvinem Harrisem nebo Sigalou. Která spolupráce vás posunula nejvíc?
To je hodně dobrá otázka. Hodně jsem se naučil od Calvina – viděl jsem, jak pracuje se svobodou, s neuvěřitelnou kontinuitou a perfekcionismem. To mě inspirovalo. Ale čerpám inspiraci z tolika různých muzikantů.
Teď třeba spolupracuji se Stockholmským studiovým orchestrem, který dělá hudbu pro Chef’s Table. Ten pořad mě vždycky bavil a teď, když slyším orchestr hrát hudbu, kterou společně tvoříme, inspiruje mě to ještě víc. Nejvíc mě tedy posouvají spíš skladatelé a muzikanti, se kterými spolupracuji, než samotná slavná jména.
Váš poslední singl vyšel v roce 2024. Chystáte teď něco nového?
Myslím, že ten poslední singl byl spíš taková „čekací píseň“. Vydával jsem menší věci, ale teď je čas pustit ven to, co je pro mě prioritní.
Jsem v té vzrušující fázi, kdy mám všechno uložené v telefonu, nikdo to ještě nesoudil, nehrálo to v rádiu, jen si to pouštím nahlas v autě a miluju to. Je to hodně kreativní období, ale už směřuje ke konci, což znamená, že brzy přijde chvíle, kdy na to bude mít každý svůj názor.
Co si myslíte o současné mainstreamové hudbě? Před pár lety jste řekl, že nechcete tvořit písně jen proto, aby je hrála rádia.
To je těžká otázka a mám na ni spoustu názorů. Moje kariéra byla vždy spojená s velkými, hymnickými a radostnými písněmi. Dnes ale cítím určitý rozkol. Na pódiích po celém světě slyšíme drum and bass nebo energické techno a lidé to milují. Rádio je naopak spíš kulisa – snadno poslouchatelné, ale ničím výrazné.
Do toho vstupuje umělá inteligence. Sám ty programy používám a musím říct, že jsou neuvěřitelné. Pokud jim ale kreativci dají svůj talent, stanou se nezastavitelnými. Je to zranitelná doba, ale věřím, že píseň vždycky vyhraje. Jsem přesvědčený, že přijde velká změna a že opravdové písně, jako ty od Adele nebo Lewise Capaldiho, znovu uspějí a nastane reset.
Mě třeba osvěžilo, když Ed Sheeran vydal nové album a spousta lidí říkala: „To je trochu kýč, ne?“ Já si ale řekl: „Ne, není – to je prostě skvělá popová píseň.“ A přesně takové potřebujeme. Chci v rádiu znovu slyšet velké hity, třeba Crazy in Love. Mám pocit, že současné rádio je až příliš pohodlné.