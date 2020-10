V 80 letech zemřel zpěvák Johnny Nash. Proslavil se hitem, který zazněl i ve filmu Kokosy na sněhu

Americký zpěvák Johnny Nash, kterého v 70. letech proslavil hit I Can See Clearly Now, zemřel ve věku 80 let. Uvedla to ve středu agentura Reuters s odvoláním na zpěvákova syna, který o otcově smrti informoval server TMZ a místní televizi v Los Angeles. Los Angeles 7:55 7. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Nash zemřel v úterý ve svém domově z přirozených příčin, řekl jeho syn John Nash portálu TMZ.

„Byl rodinný typ a skvělý otec. Miloval lidi a svět. Bližší důvody úmrtí jeho syn neuvedl. Rodina pro něj byla vším, bude nám chybět,“ dodal. Důvody smrti ale nepřiblížil.

Johnny Nash, narozený v srpnu 1940 v Houstonu v Texasu jako John Lester Nash, jako první zpěvák nepocházející z Jamajky začal v místní metropoli Kingstonu nahrávat hudbu ve stylu reggae. Měl ale písničky i v jiných hudebních žánrech.

Proslavil ho jediný hit I Can See Clearly Now, který přezpívali i další hudebníci. Mnoho z nich se dostalo do první dvacítky v hudebních žebříčcích - mezi ně patří například verze Jimmy Cliffa pro Kokosy na sněhu.