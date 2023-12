Místo koncertů vojenský trénink. Členové nejslavnější K-popové kapely BTS nastoupili do armády

Všichni členové chlapecké K-popové kapely BTS už se připojili k armádě. Nástup oznámili loni v říjnu a od té doby se postupně hlásí do povinné vojenské služby ve své rodné Jižní Koreji. Poslední z nich, 26letý zpěvák Jung Kook, ještě v minulých týdnech vystupoval ve Spojených státech. Kariéru ale nakonec přerušil i on a nyní se vrátil do Soulu, aby mohl na vojnu nastoupit, což se stalo v úterý, uvádí BBC. Soul 0:01 14. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V živém vysílání Jung Kook oznámil, že budou s dalšími třemi členy kapely následovat ostatní do armády | Zdroj: Profimedia

Mnoho mladých Jihokorejců si na povinnou vojenskou službu stěžuje. Odvádí je podle nich totiž od studií, přátel a práce. Jako prvnímu ze skupiny BTS přerušila vojenská služba kariéru Jinovi. Ten se jako nejstarší člen kapely k armádě připojil už v loňském roce, uvádí server BBC.

V úterý přidala kapela na své sociální sítě poslední post, ve kterém se na nějakou dobu se svými fanoušky loučí.

V Jižní Koreji je pro muže ve věku od 18 do 26 let vojna povinná, protože země je technicky stále ve válce se svým severním sousedem.

V případě členů kapely BTS se v loňském roce diskutovalo, že by měli dostat výjimku – Jižní Koreji prý totiž už slouží tím, že do státního rozpočtu přivádějí miliardy dolarů, a bylo by tedy výhodnější, kdyby místo povinné vojny mohli pokračovat ve vystupování. Udělení výjimky tehdy podpořili také někteří ministři.

Už dříve totiž byla výjimka z povinné vojny udělena třeba olympijským medailistům a některým dalším hudebníkům. V roce 2020 navíc jihokorejský parlament schválil zákon, který BTS umožňoval odložit povinnou vojenskou službu až do věku 30 let. Přesto loni členové oznámili, že všichni na vojnu nastoupí už nyní.

Fanoušci čekají na příjezd Jina, člena kapely BTS blízko armádního tábora | Foto: Heo Ran | Zdroj: Reuters

Reakce fanoušků byla velmi vřelá. Na sociálních sítích slibovali, že kapele zůstanou věrní a počkají, až se BTS z vojny vrátí.

„Obecně platí, že ať jste kdekoli na světě, pokud má hudební skupina přestávku, ovlivní to její popularitu. Ale troufám si říct, že pokud nějaká skupina dokáže tento trend překonat, je to právě BTS,“ uvedl k tomu publicista Jeff Benjamin z časopisu Billboard.

Pro zbytek vzkvétajícího K-popového průmyslu je absence BTS na scéně příležitostí, míní další hudební novináři. Několik dalších K-popových kapel má teď šanci zazářit a některé již sklízí úspěch. Posluchači si oblíbili například skupiny New Jeans a Le SSerefim, vyjmenovává dále BBC.