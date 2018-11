Lucie představila staronový singl a chystá se na turné. Text vznikl už v roce 1989

Skupina Lucie v pátek představila druhý singl z chystaného alba Evolucie. Skladbu Nejlepší, kterou znám napsal Oskar Petr už v roce 1989, od té doby ležela v šuplíku. Kapela staronovou píseň představí v rámci svého listopadového turné. Praha 12:03 2. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kapela Lucie při natáčení klipu k písni Nejlepší, kterou znám | Foto: Vanda Ondrušová | Zdroj: Facebookové stránky kapely Lucie

Podle hudebního kritika Vojtěcha Tkáče z magazínu Headliner zní staronový singl i přes „devadesátkovou nostalgii“ jako svěží skladba, která může obstát v rádiích i vyprodaných halách.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Nový singl Lucie. Poslechněte si ukázku ve vysílání Radiožurnálu

„Nový text je velmi nadčasový, přestože ho Oskar Petr napsal už v roce 1989 po svém návratu z emigrace do České republiky. Motivy lásky, návratu, rozvodu i metafory, ve kterých Petr pracuje - jako je například ‚nektar z dračích úst‘ - jsou opravdu nestárnoucí a dokážou přežít v jakékoli dekádě. Je to velmi silný, emotivní text, který vyvolává spoustu pocitů, ať už v roce 1989 nebo 2018,“ vysvětluje pro server iROZHLAS.cz Tkáč.

„Za důvod devádesátkové nostalgie považuji hlavně nekonečně dlouhé kytarové sólo Roberta Kodyma v závěru skladby, kterého je možná až přespříliš, ale na druhou stranu připomíná rukopis Lucie, kvůli kterému se staly jednou z nejpopulárnějších českých kapel všech dob.“

Tkáč tvrdí, že se Lucie daří potvrzovat, že patří ke kapelám, které dokážou napříč třemi dekádami stále servírovat nové písničky, které si najdou stovky příznivců, a přitom udržují devadesátkový odkaz české kytarové hudby na vysoké úrovni.

‚Stejná kapela, kterou si lidé zamilovali‘

Přesto si ale kritik neodpustí výtku: „Přestože Nejlepší, kterou znám, má velmi silný refrén a dokáže si podmanit posluchače už na první poslech, ve výsledku nenabízí nic nového, čím by Lucie vybočovala ze své předešlé diskografie. Je to v podstatě ta stejná kapela, kterou si lidé zamilovali před 20 lety. V tom se promítá i fakt, že je skladba více než 25 let stará a teď po dlouhé době vytažená ze šuplíku.“

S hudební produkcí pomohl Lucii zkušený Mike Clink, který stojí třeba za hity Don't Cry nebo November Rain pro Guns N' Roses. Kapela v pátek představila také videoklip k songu, který natočila v noci v ruinách bývalého plaveckého bazénu pod Terasami Barrandov.

Nové album vyjde na začátku listopadu. Ukázku z písně Nejlepší, kterou znám si můžete poslechnout v archivu vysílání Radiožurnálu v 8.34.