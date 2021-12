Dechová kapela Moravanka končí. ‚Je to jako když umřete a jste pořád živej,‘ zhodnotil kapelník

Padesát let brali hudebníci z dechové kapely Moravanka Jana Slabáka do rukou nástroje a rozdávali radost. Ve středu to v Lomnici na Brněnsku udělali naposledy. Kapela po půlstoletí skončila, mimo jiné kvůli vysokému věku svého zakladatele Slabáka. Příznivci Moravanky na ní budou moct vzpomínat už jen při poslechu desek, kterých kapela vydala téměř osmdesát.

Lomnice (Brněnsko) 9:58 30. prosince 2021