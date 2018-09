Kapela Olympic vydává nové album. Nezáleží na čem písničku nahrajete, ale na nápadu, říká Petr Janda

Jak se Trilobit liší od Želvy? V čem je nové album jiné?

Je tam rozdíl 50 let. Hrajeme určitě lépe a máme jiné hlasy, protože jsme prostě zestárli. A všichni, kteří tu desku zatím slyšeli, tak říkají, že je nadupaná a tvrdá. Z toho mám radost.

O čem je deska Trilobit a jaké písničky na ní posluchači najdou?

Jsou tam písničky většinou velmi osobní a některé kopírují skutečné události v mém a nebo v životě členů kapely. Například hrajeme o holce, která nám v 80. letech čistila struny v oční optice ultrazvukem, protože ty nový se nedaly sehnat a byly strašně drahý. Je tam také písnička o tom, jak jsem se seznámil s mojí ženou.

Kdo na novém albu spolupracoval?

My jsme si na spolupráci pozvali Čechoameričana Mirka Váňu, který je úzce napojený na prestižní americkou univerzitu Berklee College of Music. Má totiž úplně jiný přehled. Ze školy jsme vzali dva mladé kluky, kteří hrají na klávesy a kytaru. Převážnou část té desky natočili s námi a je to tam znát, mají trochu jiný styl hraní. Hrají s velkou chutí a s elánem a zatím nejsou políbení životem dlouholetého muzikanta, kterého hudba někdy cpe do zajetých kolejí.

Jak se Vám tvoří hudba v roce 2018? Jaký je rozdíl dělat hudbu před 50 lety a dělat hudbu v dnešní době?

Ten zásadní rozdíl je v tom, že dříve jsem psal písničky do not a nebo jsem si je musel pamatovat. Tak dlouho jsem tu jednu písničku hrál textaři, až si ji zapamatoval i on. Nebylo totiž na čem mu ji předat, protože já jsem magneťák neměl a kazeťáky ještě nebyly. První jsem si koupil v roce 1967 a i tak ta nahrávka nebyla dokonalá - byla tam jenom kytara a můj zpěv s nějakým šíleným anglickým textem. V dnešní době už předávám demo nahrávky prakticky hotové. Princip je ale stále stejný - když není nápad, tak je úplně jedno, jestli to nahrajete se symfonickým orchestrem a nebo na kytaře. Bez nápadu nemá písnička šanci.

Teď vydáte Trilobita a co bude potom? Chystáte s kapelou nové turné?

My si turné jenom k téhle desce představit nedokážeme. My jedeme stálou tour, kde změníme jenom rok. Hrajeme většinou dvě hodiny. Takže jsme limitovaní a naši posluchači od nás očekávají, že zahrajem ty naše hity - Jasná zpráva, Želva, Otázky a tak dále. Připravujeme se ale už na 18. září, kdy v pražské Malostranské besedě Trilobita pokřtíme.