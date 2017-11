Kapela Queen zahájila v Praze turné po Evropě. Z původní sestavy zůstal pouze kytarista a bubeník

Kapela Queen, s americkým zpěvákem Adamem Lambertem místo zesnulého Freddieho Mercuryho, po dvou letech opět rozezpívala vyprodanou O2 arenu v Praze. Stejně jako v roce 2015 koncert zakončila rocková úprava britské hymny God Save the Queen. Vystoupení plnému světelných efektů podle pořadatelů aplaudovalo 15 000 diváků, kterým kapela nabídla hity jako Radio Ga Ga, Bohemian Rhapsody nebo v přídavku We Will Rock You a We Are the Champions. Praha 7:20 2. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Koncert skupiny Queen se zpěvákem Adamem Lambertem v roce 2015 v Manchesteru | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Lambert je druhým zpěvákem Queen od úmrtí Mercuryho, který v roce 1991 podlehl chorobě AIDS. Mercurymu je Lambert fyzicky podobnější než jeho předchůdce Paul Rogers. Má i podobnou zálibu v extravagantním oblečení jako Mercury, s nímž ho spojuje také homosexuální orientace. Stejně jako před dvěma lety se díky vzpomínkám členů kapely i projekcím s archivními záběry nad hlavami posluchačů vznášel v O2 areně duch původního zpěváka.

Freddie Mercury má novou píseň. Hlas ze starších nahrávek doplnila nová hudba Číst článek

"Na pódiu jsem Adam, ne Freddie. Nesnažím se být on. I když on byl tak skvělý," uvedl před časem Lambert, jehož debutové album For Your Entertainment si před osmi lety vysloužilo nominaci na cenu Grammy za nejlepší mužský popový hlasový výkon. Součástí nynějších koncertů Queen bývá i jeho skladba Two Fux.

Spolupráce Queen s Lambertem začala již v roce 2009, kdy společně zahráli rockovou hymnu We Are The Champions v talentové soutěži American Idol. Od té doby společně odehráli více než 90 koncertů po celém světě.

V kapele z původních členů zůstali po smrti Mercuryho kytarista Brian May, který se v Praze tradičně blýskl dlouhým sólem doprovázeným efektní laserovou show, a bubeník Roger Taylor. Ten svůj nástroj ozdobil obrázkem vztahujícím se ke 40. výročí vydání úspěšného studiového alba News of the World z roku 1977.

Queen v Praze zahájili evropskou část svého turné, během něhož navštíví Mnichov, Budapešť, Lodž, Vídeň, Bolognu či Lucemburk. Poslední evropský koncert se uskuteční 16. prosince v londýnském Birminghamu. Přestože část příznivců kapely změny nepřijala a obviňuje zbytek skupiny, že udržuje jméno Queen zejména kvůli penězům, vystoupení provází velký zájem.