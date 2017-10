Kapela Zrní na křtu nového alba zahraje společně s baletem, freestyle bikerem a filharmonií

Kladenská kapela Zrní si už vyzkoušela, jaké je to zahrát si se symfonickým orchestrem. Teď si tento zážitek z předloňského ročníku festivalu Colours of Ostrava zopakují v pražském Fóru Karlín. Ve středu tam pokřtí své nové album Jiskřící. A mimo jiné předvedou i to, jak jejich muzika sluší baletu a také jízdě na freestylovém kole. Praha 14:15 11. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kapela Zrní, taneční soubor Dekkadancers a BMX biker Martin Dražil | Zdroj: Vojtěch Koval

„Já jsem pro každou špatnost a tohle je dobrá věc, takže myslím, že nebude od věci to ukázat. Lidi, kteří to neznají, budou koukat. Spojení s baletem bude ještě lepší,“ přiznává Radiožurnálu freestyle biker Martin Dražil, že se na koncert s kapelou Zrní a baletní skupinou Dekkadancers těší.

Jak se připravuje kapela Zrní, freestylový biker Martin Dražil, baletní skupina Dekkadancers a Filharmonie Hradec Králové na společné večerní vystoupení zjišťoval Vojtěch Koval.

Martin jako freestyle biker ještě neví, co ve Fóru Karlín předvede. Bude improvizovat. Už teď ale ví, co si nevezme na sebe. „Určitě elasťáky. Nemám rád tělové oblečení. A v piškotech se také nedá jezdit. To by bylo hrozné. Potřebuji pevnou obuv, a ne piškoty,“ dodal.

Ani sestava Dekkadancers nepřipomíná klasický balet, chvílemi tanečníci boxují nebo i kopají do fotbalového míče. „Jako Dekkadancers netvoříme klasické věci. K tomu pohybu si navzájem říkáme jakoukoliv představu, co ten pohyb člověku přiblíží, aby pohyb pochopil. Tentokrát je to takový kopanec. Napadl mě fotbalový míč. Je to celé o představách,“ přibližuje Štěpán Pechar z Dekkadancers.

Zpěvák kapely Zrní Jan Unger dodává, jak vlastně celý nápad vznikl. „K jedné písničce jsem si představil, že by tam mohl být nějaký baleťák. Nejdřív jsem myslel jako sólo chlap, pak jsme zjistili, že existují Dekkadancers. Nakonec se z toho vyklubalo, že Dekkadancers není jeden baleťák, ale skupina lidí. A pak nás to napadlo propojit ještě s někým na kole. Líbilo se nám to, protože jsme hráli na piazzettě Národního divadla a tam někdo na kole zrovna blbnul. My jsme měli zvukovku a viděli jsme, že to funguje, že by to mohlo být vtipné spojení,“ vysvětlil.

Spojení kapely Zrní s Filharmonií Hradce Králové a baletního vystoupení Dekkadancers s freestylem Martina Dražila podtrhne i vizuální podoba scény, kterou navrhl muzikant a umělec Milan Cais.