Hudebník Jiří Burian: Úspěch Kapitána Dema je ironií osudu, nikdy bych to nečekal

„Vesmír má smysl pro humor. Já bych to nikdy nečekal. Neříkám, že nebyly jiné úspěchy v kariéře. Ale Demo je logické vyústění toho, že je to prostě česky a že je to vtipné. To jsou dvě vražedné kombinace," říká v rozhovoru pro Radio Wave hudebník, producent, moderátor a DJ Jiří Burian. Praha 10:03 21. ledna 2019

Hudebník a producent Jiří Burian ve studiu Radia Wave potvrdil, že aktuálně prožívá úspěšné období. Loni v listopadu vydal jako Kapitán Demo album Mládí V Trapu. Vtip a hlavně samotná čeština – to jsou podle něj u Dema dvě největší zbraně.

„Když jsem byl v éře Southpaw, tak jsme si všichni říkali, že za deset, patnáct let bude ta angličtina všude. A ne. Teď je to ještě ostřejší. Jakmile kapela nezpívá česky, tak nemá absolutně šanci. A to znám opravdu spoustu dobrých kapel, které tu zpívají anglicky,“ říká Jiří Burian, který na začátku své hudební kariéry zkoušel prorazit i v zahraničí.

Kvalitní pop

Co si myslí o české popové hudbě? Podle svých slov je optimista. „Myslím si, že to bude lepší (smích). Pokud by ses mě zeptal na zahraniční popovou hudbu, tak ti řeknu, že jsem nadšený. Přijde mi, že ten pop venku je někdy dokonce progresivnější než underground. V něčem určitě jo. Je to víc vidět. U nás ale vidím spoustu mladých lidí, kteří chtějí dělat kvalitu a kvalitní pop. Takže si myslím, že to za pár let bude ještě lepší, než to je. A zároveň je to už teď lepší, než to bylo,“ odpovídá Burian.

Česko má podle něj i svou pop star. „V mých očích tu je. Nevím, jestli má taková čísla, která by měla mít ,pop star‘, ale určitě bych jich minimálně šest vyjmenoval. Třeba Emma Smetana,“ popsal.

Celý rozhovor si poslechněte na webu Radia Wave.