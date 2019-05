Dcera má ušislyšně talent na zpěv, ale doufám že bude dělat to, co ji baví, říká Karel Gott

Nový singl Karla Gotta, který nazpíval se svou dcerou Charlotte Ellou, pro něj napsal zpěvák a frontman skupiny Kryštof Richard Krajčo. Ten píseň Srdce nehasnou doprovodil akustickou kytarou. Gott v rozhovoru pro Radiožurnál promluvil o vzniku písně i hudební budoucnosti své dcery. Rozhovor Praha 16:21 3. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Někdy se ví, co Bůh chystá.“ Těmito slovy začíná nová píseň Karla Gotta a jeho starší dcery Charlotte Elly Gottové | Zdroj: Repro iROZHLAS.cz

Už před Vánoci jste oslovil Richarda Krajča, aby vám a dceři napsal duet. Řekl jste mu konkrétně, o čem by to mělo být?

Neříkal jsem mu, o čem by to mělo být, ale řekl jsem mu, že bych byl strašně rád, kdyby se pokusil nám s Charlottkou na tělo napsat nějaký duet, který by nebyl samozřejmě o lásce, ale o lásce otce k dospívající dceři, který přemýšlí o tom, co je oba může v životě čekat a co zasáhne přesně ten nerv, který je aktuální pro jejich přemýšlení. A to se mu podle mě povedlo. Na to, že pro někoho normálně nepíše, jak mi řekl, že se o to pokusí, ale není na to zvyklý.

Zmapoval si můj život teď v poslední době a domyslel se, že jsou věci, které přichází v životě, patří k životu, kdy se zastaví plánování života, ale kdy ta hvězda, která nese světlo dceři, jí dává energii a dává jí podporu, i když třeba zanikne, tak její světlo jí na cestu bude svítit dál.

Z textu Richarda Krajča je patrné určité bilancování. Vnesl jste vy do toho textu nějakou svou vlastní zkušenost, zasahoval jste do toho, nebo jste to nechal jenom na něm?

Vůbec jsem do toho nezasáhl. Zasáhl jsem jenom trochu svou interpretací a Richard říkal: „Ta je výborná, ale my to uděláme úplně jinak.“ (smích) Ne, naopak Richard si nás pochvaloval, že skutečně zpíváme s nasazením, že jsme naprosto pochopili obsah a že jsme určitými emocemi splnili autorovy představy.

To je skvělé. Jaké další plány má vaše dcera Charlotte Ella další plány? Myslíte si, že vydrží u zpívání a že se proslaví?

Já jí do toho nemluvím, ale doufám, že hlavně bude dělat to, co jí baví, v čem najde náplň svého života, a to se může úplně změnit, i když má talent na zpěv, což je očividně, ušislyšně naprosto jasné. Opravdu s tím nemá problémy, do studie přijde připravená a naprosto suverénně odzpívá. Je na dobré cestě.