Karel Gott zazpíval v O2 areně. Tisíce lidí mu před začátkem koncertu tleskaly vestoje

Karel Gott v úterý po čtyřech letech vystoupil na samostatném koncertu v pražské O2 areně. Zaplněná hala se všemi místy upravenými k sezení přivítala populárního zpěváka aplausem vestoje ještě dříve, než zazpíval první píseň Noční král. Koncert podle odhadu přítomných novinářů navštívilo přes 12 tisíc posluchačů všech generací. Gott zazpíval své hity i novou píseň Ta pravá, kterou mu napsal Marek Ztracený, jeden z hostů koncertu. Praha 23:59 12. června 2018

„Řekněme si upřímně, že bez přízně publika by to nešlo. Vše, čemu se věnuji, dělám pro své posluchače a diváky. Nikdy mě ani ve snu nenapadlo, že bych mohl zpívat do svého současného věku. A to ještě nekončím," řekl osmasedmdesátiletý Karel Gott před koncertem.

Vystoupení, které si slavný český zpěvák sám moderoval, doprovázely světelné efekty, umělý déšť a projekce na velké LED obrazovky. Dojetí u některých diváků vyvolalo, když se při písních Když jsem já byl tenkrát kluk nebo Být stále mlád na projekční ploše objevily Gottovy fotografie z mládí.

Jako první host se představila Markéta Konvičková, která si s Gottem zazpívala jeho dávný hit Běž za svou láskou. Dalším hostem byla zpěvákova jedenáctiletá dcera Charlotte Ella Gottová. Ta za doprovodu dětského sboru nabídla nadšenému publiku baladu Somewhere Over the Rainbow známou z filmu Čaroděj ze země Oz.

Ještě před půlhodinovou přestávkou Gott na jeviště pozval skladatele a zpěváka Ztraceného, který pro něj napsal titulní skladbu jeho nového alba. Ztracený posluchačům nabídl své hity Léto 95 a Ztrácíš. Poté Gotta doprovodil na klavír při koncertní premiéře písně Ta pravá.

Kávu si osladím a C'est la vie

Po pauze se ve skladbě Být stále mlád objevil rapující Leoš Mareš. Mezi dalšími hosty byli Michal David a Ewa Farna, která si s Gottem zazpívala duet Čau lásko s upraveným textem Čau mládí.

S diváky, kteří na závěr opět Gottovi připravili ovace vestoje, se zpěvák rozloučil přídavky s hity Kávu si osladím a C'est la vie.

Gott loni oslavil 60 let na hudební scéně. Na velká podia se po zdravotní pauze vrátil v závěru loňského května, kdy vystoupil v pražském Divadle Hybernia.

Lékaři Gottovi v roce 2015 diagnostikovali nádorové onemocnění mízních uzlin. Chorobu objevili při operaci náhlé příhody břišní. Gott ihned zahájil cílenou onkologickou léčbu a v březnu 2016 oznámil, že nádorové onemocnění vymizelo. Prohlásil také, že ani po těžké nemoci se nehodlá s hudební kariérou rozloučit.

Přestože ho občas provázejí nemoci, začal se postupně vracet na scénu. Gott, který je vedle Česka oblíbený především v Německu, se v závěru loňského roku stal po dvaačtyřicáté mezi zpěváky vítězem ankety popularity Český slavík.

Nejslavnější český zpěvák

Plzeňský rodák Karel Gott je bezesporu nejslavnějším českým zpěvákem populární hudby. Vydal téměř tři stovky alb, první už v roce 1965, a na kontě má desítky milionů prodaných desek.

Během své kariéry nazpíval Gott desítky velkých hitů, z nichž převážnou většinu složil jeho vrstevník Karel Svoboda. K nejznámějším patří Lady Carneval, Kávu si osladím, Kdepak, ty ptáčku, hnízdo máš, duety Zvonky štěstí nebo Když muž se ženou snídá. Velkou popularitu získala i titulní píseň animovaného seriálu Včelka Mája, kterou Gott nazpíval v několika jazycích.

Populární český zpěvák Karel Gott a zpěvačka Markéta Konvičková na koncertě v pražské O2 areně 12. června 2018 | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

Velmi dlouhý je také seznam jeho ocenění. Kupříkladu Zlatým a Českým slavíkem byl zvolen dvaačtyřicetkrát, poprvé už v roce 1963 a zatím naposledy loni. Za socialismu byl zasloužilým a národním umělcem, v roce 2009 mu prezident Václav Klaus udělil medaili Za zásluhy.

Za svou popularitu vděčí Karel Gott nejen talentu, ale i „neuvěřitelné pokoře k publiku a tvrdému přístupu k sobě samému", jak o něm kdysi řekla zpěvačka Yvonne Přenosilová. I ostatní zpěvákovi známí se shodují, že Gott je profesionál a perfekcionista, který se prý připravuje stejně zodpovědně na koncert v hale jako na koncert v domově důchodců.

Kromě zpěvu je Gottovou láskou malování. První samostatnou výstavu měl v roce 1992 v Praze, pak vystavoval například v Berlíně, Kolíně nad Rýnem, Bratislavě či Moskvě.

Populární český zpěvák Karel Gott na koncertě v pražské O2 areně 12. června 2018 | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK