VIDEO: Srdce nehasnou. Karel Gott zpívá v nové Krajčově skladbě opět se svou dcerou

Nejpopulárnější český zpěvák Karel Gott nazpíval nový singl. Pomohla mu s ním jeho dcera Charlotte Ella. Nová píseň se jmenuje Srdce nehasnou. Videoklip k ní se pak ve čtvrtek večer objevil na YouTube hudebního vydavatelství Supraphon. Upozornil na to web ČT24. Gott v červenci oslaví 80. narozeniny. Praha 21:35 2. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Někdy se ví, co Bůh chystá,“ těmito slovy začíná nová píseň Karla Gotta a jeho starší dcery Charlotte Elly Gottové.

Singl Srdce nehasnou pro ně napsal zpěvák a frontman skupiny Kryštof Richard Krajčo, který je také doprovodil na akustickou kytaru. Jde o první píseň, kterou Krajčo napsal pro někoho jiného než svou kapelu. Finální podobu doladil s Petrem Harazinem z kapely Nebe.

Gott má nový vinyl Ta pravá. Rozhlasový archiv odkryl tajemství první desky, na které zpívá Číst článek

„Nikdy jsem pro nikoho jiného neskládal, a proto jsem se dokonce i trochu bál,“ přiznal podle webu ČT24 Krajčo. Byl jsem rád, že se Karlovi i Charlottce písnička líbila, a věřím, že se zalíbí i fanouškům. Zazpívali ji totiž nádherně a dali jí velké emoce,“ dodal.

„Vystihl můj momentální pocit, co prožívám. Je to rozhovor pomalu stárnoucího otce, který má své zkušenosti a ví, co všechno ho může čekat, jaká překvapení, i třeba nemilá, s velmi mladou dcerkou,“ řekl ke skladbě podle webu ČT24 Gott.

A s dcerou Charlotte Ellou si nezazpíval poprvé. „Já si s dcerou zazpíval už několikrát. Měli jsme dva duety v pohádkách Anděl Páně 2 a Když draka bolí hlava,“ vyjmenoval podle serveru iDNES.cz Gott.

Charlotte Ella Gottová zpívá odmala. V roce 2013 dostala svou první roli v muzikálu Mata Hari. A po boku svého otce se objevila například v roce 2016 v komediálním muzikálu Decibely lásky.

Gottovy osmdesátiny

Nová píseň pak předchází dvěma speciálním kolekcím hitů, které hudební vydavatelství Supraphon chystá k jeho osmdesátinám. Gott významné jubileum oslaví 14. července.

O měsíc dříve vyjde výběrový komplet Karel Gott 80/80, který obsahuje největší hity z let 1964 až 2019. Zároveň vychází sada patnácti CD, které pod názvem Karel Gott – singly připomenou tři sta písní slavného českého zpěváka.

Gott ze zdravotních důvodů zrušil narozeninový koncert v Praze. Další vystoupení zatím neodvolal Číst článek

Nejpopulárnější tuzemský zpěvák v posledních letech zápasí se zdravotními problémy. Dokonce musel zrušit i narozeninový koncert, který se měl 14. června uskutečnit v pražské O2 areně k jeho osmdesátinám.

Oslabená imunita mu nedovolila zapojit se naplno do příprav koncertu tak, jak by si to představoval, sdělila Gottova mluvčí Aneta Stolzová.

Loni v únoru strávil téměř dva týdny kvůli silné chřipce ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. V roce 2016 bojoval se zdravotními problémy spojenými s nádorovým onemocněním.

Už v té době prohlásil, že ani po těžké nemoci se nehodlá s hudební kariérou rozloučit a začal se postupně vracet na scénu.

Gott, který je vedle Česka oblíbený v Německu, se v závěru roku 2017 stal po dvaačtyřicáté mezi zpěváky vítězem ankety popularity Český slavík. Loni v pražské Malostranské besedě pokřtil své nové album Ta pravá.