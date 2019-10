Podle Vondráčkové Karel Gott nezkazil žádnou legraci, Troška ho označil za vzácného a skromného člověka

Popový král, fenomenální zpěvák, jeden z největších Čechů. Tak mluví o Karlu Gottovi jeho přátelé, fanoušci i média. Nejpopulárnější český popový zpěvák zemřel v úterý krátce před půlnocí. Jeho žena Ivana na Gottových stránkách oznámila, že zemřel ve spánku v kruhu své rodiny. Radiožurnál zjišťoval první reakce na zprávu o zpěvákově úmrtí. reakce Praha 12:02 2. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zpěvačka Helena Vondráčková a zpěvák Karel Gott na snímku z roku 2009 | Zdroj: Profimedia

Například zpěvačka Helena Vondráčková vzpomínala na léta jejich spolupráce a třeba taky na zahraniční festivaly. Gott byl podle ní veselý člověk, který miloval humor. „Je to pro mě smutná zpráva. Nicméně zažili jsme spolu během mnoha let nádherné koncerty, nádherné okamžiky, a to nejen pracovní, ale i soukromé, protože Karel byl velmi zábavný člověk, který nezkazil žádnou legraci,“ řekla.

OBRAZEM: Procházka po Montrealu i Zlatý slavík. Podívejte se na fotografie ze života Karla Gotta Číst článek

Hudební publicista Miloš Skalka o Karlu Gottovi řekl, že byl fenoménem. Tím, že své profesi a zároveň i koníčku v jednom věnoval celý život. Podle Skalky to nebyl jen talent, co ho vynesl na špici, ale taky nesmírná pracovitost.

„On třeba vůbec nechápal, jak je možné, že někdo v létě jezdí na dovolenou, protože on rád třeba natáčel v létě. A najednou zjistil, že žádní muzikanti nejsou, že jsou všichni na dovolených a na chalupách. A on to prostě nemohl pochopit,“ popsal Skalka Radiožurnálu.

Vzácný a skromný člověk

K úmrtí zpěváka Karla Gotta se vyjádřil také režisér Zdeněk Troška. „Měl jsem štěstí, že jsem ho léta mohl znát. Karel Gott byl opravdu vzácný člověk, vzdělaný a inteligentní a přitom neuvěřitelně skromný, pozorný a vlídný,“ řekl. Troška s Gottem spolupracoval třeba při pohádce Z pekla štěstí 2, oblíbeného zpěváka obsadil do dvojrole Pánaboha a Lucifera.

S Gottem točil i Jan Hřebejk, který řekl, že by si přál mít Gottovu povahu. „Došlo na Nietzscheho: Bůh je mrtev. Nebyl hrdina a věřil kdejaké konspiraci. Ale bavil lidi skoro 60 let, byl to hodnej člověk, byla s ním legrace, byl pozornej a pomáhal druhým. Jeho povahu bych si přál mít. Hvězdný život Karla Gotta se naplnil. Soustrast rodině a klobouk dolů,“ sdělil na twitteru Jan Hřebejk

Připojil také vzpomínku na natáčení s Gottem, kde při nahrávání koncertu nezvládl jeden ze sboristů správně zazpívat tón.

„Karel Gott zakašlal, všem se omluvil a řekl: Promiňte, já jsem dnes nastydlý. A všichni věděli, že to nebyla jeho chyba. Měl tenhle typ pozornosti a já jsem si říkal, že jsem si nedovedl představit, že by mu kdokoli v tomto ohledu něco zazlíval. Setkal jsem se s ním mnohokrát, ale tohle mi utkvělo v paměti,“ řekl Hřebejk, který s Gottem natočil jednu z povídek v televizním cyklu Škoda lásky

Herečka Jiřina Bohdalová kvůli svému pohnutí nechtěla odchod dlouholetého kolegy komentovat.