Gott ze zdravotních důvodů zrušil narozeninový koncert v Praze. Další vystoupení zatím neodvolal

Zpěvák Karel Gott zrušil koncert, který se měl 14. června uskutečnit v pražské O2 areně k jeho osmdesátinám. Oslabená imunita mu nedovolí zapojit se naplno do příprav koncertu tak, jak by si to představoval, sdělila v pátek Gottova mluvčí Aneta Stolzová.

