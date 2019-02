Karel svoji popularitu potřeboval, říká bratr slavného písničkáře Jan Kryl

Jan Kryl prožil svoji hudební kariéru ve stínu staršího bratra. „Když Karel přijel, byl u nás půl hodiny a řekl: ‚brácho, jdem na pivo‘. Sotva jsme někam přišli, pochopitelně bylo hned kolem nás hejno lidí, kteří chtěli podpisy na tácky,“ vzpomíná v pořadu Osobnost Plus. „Pivo jsme ani nedopili a šli jsme domů. Tam jsme byli hodinu a Karel zase řekl, ať jdeme na pivo znovu. On tu svoji popularitu potřeboval,“ dodává. Osobnost Plus Praha 18:52 26. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Podle bratra se Karel Kryl postupně trápil stále více vizionářstvím, při kterém věděl, kam se budou ubírat nové dějiny země. Tušil, že to nebude směr, ve který doufali i ostatní.

Zároveň ho mrzelo, že se nedostal k aktivní politice v časech rychlých změn.

VIDEO: Dosud neznámé záběry Kryla. Podívejte se na 50 let staré protirežimní vystoupení z Norska Číst článek

„Myslím, že si představoval, že ho pozvou do nejvyšší politiky. Protože v tom ohledu byl bratr velice ambiciózní. Nicméně Václav Havel mu tenkrát řekl, ať spíše jde a zpívá,“ říká hudebník ve vysílání Českého rozhlasu Plus.

Poslední nahrávka

Deset dní před smrtí Karla Kryla vznikla nahrávka jeho posledního koncertu. „Byla to náhoda. Je to pro mě neskutečně emotivní. A myslím, že i pro ostatní lidi,“ říká Jan Kryl.

„Bratr tam čte ze svého povídání, které se jmenuje Země Lhostejnost, a při tom programu se psychicky složí, rozpláče se a musí přerušit koncert. A to se u profíků málokdy stává,“ líčí a záznam oceňuje i z hlediska mediálního potenciálu:

„Každý, kdo jde hlavou proti zdi, není hrdina.“ Jan Kryl

„Zatím to nikde není a ani to nesmí být. Myslím, že s eventuálním uveřejněním bude problémem otázka autorských práv, protože je nemám já a naše rodina. Vlastní je vdova po Karlovi, která je v Německu. Ukazuje se tam, že to byl člověk. A ještě by to mohlo být zajímavé v kontrastu s také nedávno objeveným záznamem z léta 1969, kde bratr, ještě jako mladičký chlapec, natočil pro norskou televizi recitál. A bylo by nádherné to odvysílat po sobě. Sledovat, co to s Karlem nakonec udělalo.“

Hlavou proti zdi

Jan Kryl připouští, že k sobě s bratrem temperamentem a charakterem neměli blízko. „Jsme diametrálně odlišné osobnosti. Sice jsme měli stejnou výchovu, ale Karel byl více do rodu Krylů a já spíše do rodu z maminčiny strany. Byl to o tři roky starší brácha, takže když začal sbírat známky, já se pustil do sbírání nálepek od zápalek. Jako on jsem ale ze země odejít nemohl, protože nevím, co bych tam nabídl. Navíc, kdo by se tu postaral o rodinu?“ vysvětluje.

„Maminka si s Karlem psala velice osobní dopisy a vždycky říkala, že píše Karlíkovi, ať jdu něco připsat. Ale co jsem mu měl psát? Že tady žiji jako syn vykořisťovatele, s bratrem na Svobodné Evropě? Se třemi dětmi, které musím nějak živit? Každý, kdo jde hlavou proti zdi, není hrdina. A tuto povahu navíc nemám,“ uzavírá popis svého vztahu s bratrem slovy ne zcela prostými hořkosti.

Hudebník Jan Kryl je mladším bratrem ikony českého protirežimního a exilového písničnáře Karla Kryla. O sobě a svém životním mottu říká: „Kdyby ti někdo měl bránit ve svobodě, sraž ho se schodů. I kdyby to byl tvůj vlastní otec. Tato slova mi jednou dávno řekl můj tatínek. Byl to člověk dobrotivý, laskavý. Měl bohatého lidského ducha a silný smysl pro spravedlnost. Ta silná slova myslel naprosto vážně.“