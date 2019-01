U nás se nic podobného nezachovalo, říká předseda Klubu Karla Kryla o nalezené nahrávce z Norska

Nahrávka, která unikla československé cenzuře se objevila jako unikát až po padesáti letech. Více než dvacetiminutový recitál, který Karel Kryl natočil během své první cesty na Západ, uveřejnila na svém webu Norská veřejnoprávní televize. Okolnosti, které jeho vznik provázely, přiblížil Radiožurnálu předseda Klubu Karla Kryla Vojtěch Klimt. Rozhovor Praha 11:50 13. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Jak jste na tu nahrávku přišel, proč se objevila právě teď?

Já o ní vím asi rok, objevila se ukázka na Youtube. Myslím, že v květnu loňského roku. Já jsem se pak dostal k celému záznamu, který jsem pouze nemohl šířit – byl jsem o to požádán. A shodou okolností se teď objevila na internetové stránce Norské veřejnoprávní televize.

V čem je podle vás ta nahrávka tolik cenná?

V podstatě kvůli tomu, že na začátku 70. let se cenzury zaměřovaly na mazání politicky nepohodlných záznamů jak v rozhlase, tak v televizi. Na Kryla se soustředily hodně, a u nás se tak nic podobného nezachovalo, i když vím o několika záznamech, které existovaly, ale byly smazány.

Jinými slovy podobné Krylovy nahrávky z té doby, myslím před emigrací, neexistují?

Zachovalo se pár jednotlivých písniček, ale jsou to fragmenty. Dokonce se zachovala taková kuriozita, americká agentura AP tady dělala reportáž v roce 1969 a tam se objevil i Kryl, naživo tam zpíval jednu písničku.

Když se vrátíme k této nahrávce, při jaké příležitosti vznikla?

Byl ve Skandinávii na přelomu června a července 1969 na pozvání norského studentského svazu, to bylo oficiální pozvání, ale ve skutečnosti ho pozvali Českoslovenští exulanti, ne emigranti, oni tam byli z politických ne ekonomických důvodů, to Kryl hodně odlišoval. On tam strávil tři týdny, měl nějaké koncerty a o tomto záznamu se sám nikdy nezmiňoval.

On při tom vystoupení kombinuje hru na kytaru s recitováním a kreslením jednoduchých obrázků na tabuli, takový byl formát 60. let, nebo si to vymyslel sám?

Já si myslím, že si to vymyslel on sám. Jako výtvarník hodně kreslil a hodně dobře kreslil. Tyto kresby, které vytvořil na tabuli, byly kresby, které v té době kreslil lidem na desky a do památníků nebo zápisníků.

Vy jste na začátku řekl, že o nahrávce víte už rok. Co se od té doby změnilo, díky čemu už můžeme tu nahrávku znát?

Práva na ten záznam má Norská televize, a jelikož ten záznam jsem nezveřejnil já, tak je to záležitost právě Norské televize.

Myslíte, že by se mohl takto unikátní záznam ještě někdy nalézt?

Já si myslím, že možné je všechno, například existuje z roku 1973 nějaký dokument o Krylovi z Dánska. O tom vím pouze z exilového tisku. Myslím si, že to mazání nahrávek se na Západě tolik nedělalo, takže stále je tu naděje.